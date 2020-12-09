Топ-10 самых скандальных и известных высказываний Анатолия Вассермана

ФАН составил список скандальных и известных высказываний самого умного и желанного девственника постсоветского пространства — Анатолия Вассермана, который давно стал узнаваемым не только благодаря своему высокому интеллекту, но и серой жилетке с карманами.

Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Закончил Одесский технологический институт холодильной промышленности, факультет теплофизики, по специальности «Инженер-теплофизик». Баллотировался в депутаты Верховной рады Украины, а также пытался вести политическую деятельность в России. Несмотря на то, что интеллектуал проживает на территории РФ достаточно давно, российское гражданство он получил только 27 января 2016 года.

В «Живом журнале» Вассермана собраны тысячи ответов на разнообразные и порой очень странные вопросы читателей обо всем на свете. Например, что лучше купить — такой-то фотоаппарат или такой-то смартфон; что станет с Землей без Луны; что будет, если засыпать желатин в унитаз; как найти работу; что делать, если после долгой игры на приставке болит рука.

Он публично комментировал политические события в мире, высказывался о современном искусстве и технологических новинках, но о своей личной жизни откровенно говорил нечасто. После череды признаний мнения об интеллектуале разделились: одни считали его оригинальным, другие попросту называли странным. В свою очередь Федеральное агентство новостей собрало топ-10 самых известных и скандальных высказываний Анатолия Вассермана.

Воссоединение Украины с Россией

Вассерман является сторонником воссоединения Украины с Россией. Он неоднократно заявлял, что считает украинский язык диалектом русского, а не самостоятельным языком. Вассерман убежден в том, что Украина — неотъемлемая часть РФ. По его мнению, независимая Украина опасна для всех своих граждан.

«Теоретически через полгода после того, как будет принято соответствующее решение, Украина на референдуме проголосует за отделение Галичины и воссоединение с остальной Россией. Но вот когда будет принято это решение, я предсказать не берусь в принципе, потому что все силы вашингтонского обкома и брюссельского райкома будут направлены на пресечение этого движения. И поэтому надо выбрать момент, когда эти влиятельные организации будут отвлечены внутренними делами. Парочка удобных для этого моментов, к сожалению, уже упущена по разным, достаточно серьезным причинам. Когда наступит ближайший такой момент, затрудняюсь сказать», — считает мыслитель.

Убийство Каддафи

Российский интеллектуал утверждает, что гибель лидера Ливии Муаммара Каддафи — преступление, за которое должны ответить бывшие президенты США и Франции Барак Обама и Николя Саркози, экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Независимо от противоречий личности Каддафи и его политической теории, его убийство силами НАТО — это преступление. И я очень надеюсь, что все преступники, включая Обаму, Саркози, Кэмерона и Расмуссена, доживут до суда над ними», — заявлял Вассерман.

Образование в России

Вассерман считает, что в России необходимо отменить все реформы образования за последние 30 лет, поскольку у современных школьников отсутствует система знаний. Также он навал советское время «золотым веком» для образования.

«В первую очередь я бы отменил все реформы за последние 30 лет, постарался бы привести наше образование к тому состоянию, в котором оно пребывало в 1960–70-е годы, добавил бы к этому несколько новых методик обучения, разработанных в 1970–80-е годы. К счастью, этот «золотой век» еще можно восстановить, поскольку живы люди, его создававшие. Но у современных школьников отсутствует система знаний. Поэтому они, потратив на образование столько же сил, сколько тратило мое поколение, получают этого образования несравненно меньше. Им можно только посочувствовать», — заявил Вассерман.

Отмена пенсий

Интеллектуал выступает за отмену пенсий. Он считает, что всеобщее пенсионное обеспечение — один из главных источников демографического кризиса. По его словам, люди, уверенные, что им можно не рожать собственных детей, а получать помощь от государства, не станут стремиться к многодетности. И как только политическое решение вроде британского намерения отменить пенсии будет принято, ситуация с демографией резко изменится.

«Нам усиленно предлагают идею накопительной пенсии, когда вы откладываете деньги в предположении, что сами ими воспользуетесь, а накопительная пенсия даже в большей степени, чем солидарная пенсия, нынешняя система, способствует забвению необходимости создания новых поколений», — заметил Вассерман.

Запрет бранных слов в Интернете

Вассерман раскритиковал инициативу экс-руководителя Комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Елены Мизулиной по запрету мата в Интернете. В то же время, говоря об оскорблениях в Интернете, интеллектуал подчеркнул, что за свои слова человек несет ответственность, вне зависимости от того, где они были сказаны.

«Сам я, кстати, специфическую лексику не употребляю, ибо человеку можно объяснить, кто он, другими словами. Но в любом случае мой блог предназначен для взрослых», — считает он.

«Антипиратский» закон

Комментируя «антипиратский» закон, Вассерман заявил, что подобные проекты препятствуют интеллектуальному развитию человека и «способствуют превращению человека в обезьяну». Он уверяет, что весь комплекс современных законов о так называемых имущественных авторских правах должен быть отменен.

«Запрет права копирования противоречит главному свойству, отличающему человека от прочих животных. А именно — умению учиться не только на непосредственных наблюдениях и на своем опыте, но и на рассказах других. Соответственно, этот закон способствует в конечном счете превращению человека в обезьяну», — сказал Вассерман.

Однополые браки

Вассерман называет глупостью попытки приравнять ЛГБТ-союзы к бракам и, невзирая на свой абсолютный атеизм, в этом вопросе выступает на стороне церкви. По его мнению, Россия не должна идти по пути западных государств.

«Брак — это, несомненно, важное для общества дело, именно поэтому нельзя путать брак с совершенно другими вещами. В частности, те юридические права, которые отличают брак от других видов гражданских союзов и взаимодействий, даны обществом специально для того, чтобы облегчить и поощрить увеличение численности населения — продолжение рода человеческого. Соответственно, можно давать эти права только тем, кто намерен и способен продолжать род человеческий, а в гомосексуальном союзе это очевидным образом невозможно», — указывает Вассерман.

Ответ Познеру

Известный в России журналист Владимир Познер позволил себе неосторожное высказывание, которое вызвало острую реакцию со стороны общества. Так, в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм», он заявил, что Советский Союз породил «советского человека», который являлся, по его утверждению, «уродом».

«Вот этот советский человек — это был все-таки своего рода урод. Говорил одно, думал другое», — заявил Познер.

Данное мнение не осталось без внимания политического аналитика Анатолия Вассермана, который в интервью Федеральному агентству новостей ответил Познеру. Интеллектуал, вспомнив детскую поговорку «кто обзывается, сам так и называется», заявил: «Если Познер называет своих сограждан уродами, то с хорошей вероятностью это означает, что он сам себя ощущает уродом, но старается перевести со своей головы на здоровую».

Без интима

В свое время Вассерман дал обет целомудрия и прожил без интимных связей с женщинами всю жизнь. По словам мыслителя, в молодом возрасте без отношений с противоположным полом ему было тяжело, однако сейчас отсутствие близости никакой сложности для него не представляет.

«Чем умнее человек, тем крупнее глупость, которую он в состоянии сотворить. Трудно сказать, в какой мере на мое решение повлиял тот факт, что оно было принято публично. Думаю, если бы я внутри себя такое решил, то внутри и нашел способ отменить решение», — считает Вассерман.

Голая привычка

Для мужчины, отказавшегося от сексуальных утех и близких отношений, Анатолий Вассерман имел довольно пикантные привычки. На людях он появлялся в полной экипировке: в брюках с карманами и знаменитом разгрузочном жилете весом в семь килограммов, набитом кучей вещей — от документов до иголок и ножа. А вот дома, где все необходимые инструменты и гаджеты под рукой, эрудит предпочитает ходить нагишом.

«К приходу гостей я чаще всего успеваю надеть только плавки. Хожу голым, когда это никого не смущает. Нудист ли я? В общем, да. В Одессе много лет посещал именно нудистские пляжи. Читаю, работаю и ем тоже голышом», — рассказывал Вассерман.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Анатолий Вассерман обосновал исконно русское происхождение борща.