Продюсер Матвиенко поможет рыжему из «Иванушек» победить тягу к алкоголю

Москва, 9 декабря. Известный российский продюсер Игорь Матвиенко посочувствовал солисту группы «Иванушки» Андрею Григорьеву-Апполонову, который злоупотребляет алкогольными напитками, и рассказал, что поможет знаменитости побороть этот недуг. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

Новость о том, что рыжий из «Иванушек» в последние годы пристрастился к употреблению алкогольных напитков, давно перестала быть сенсацией. С точки зрения Матвиенко, тяга исполнителя к спиртному связана с его психофизикой.

«Он так живет. Это не связано ни с разводом, ни еще с чем-то. Мне Андрея очень жалко. Он ведь человек очень солнечный, излучающий энергию. И алкоголь ему совершенно не нужен. Эндорфины у него и так вырабатываются, поэтому он весь светится», — обратил внимание продюсер.



Игорь Матвиенко заметил, что сколько знает Андрея Григорьева-Апполонова, «столько он подвержен этой пагубной привычке». Продюсер выразил надежду на то, что все-таки удастся побороть этот недуг. Продюсер заявил, что поможет рыжему из «Иванушек» победить тягу к алкоголю.

«Я хочу поговорить со всеми его друзьями, чтобы все помогли», — признался собеседник радиостанции.

Ранее сообщалось, что Андрей Григорьев-Аполлонов развлекся на вечеринке с двумя бывшими женами. Артист вместе с Мариной Зубковой и Мариной Кириленко-Лопатовой побывал на праздновании дня рождения известного хоккеиста, нападающего и капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.