Пензенский прокурор назвал самые громкие коррупционные дела 2020 года

Пенза, 9 декабря. В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией прокурор Пензенской области Наталья Канцерова поведала о наиболее громких делах 2020 года, имеющих коррупционную направленность. Интервью с облпрокурором было размещено на официальном сайте надзорного органа.

Среди массы выявленных случаев проявления коррупции в уходящем году, Наталья Канцерова выделила два особо крупных дела, которые получили в регионе широкий резонанс.

«В текущем году прогремели два уголовных дела. Одно из них возбуждено в отношении заместителя председателя правительства Пензенской области — бывшего Министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова, его первого заместителя и одного из предпринимателей. Оно связано с нарушениями при предоставлении субсидий при реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Уголовное дело не окончено, расследование продолжается. Второе связано с нарушениями при строительстве здания для размещения суда. Один из его фигурантов — известный пензенский архитектор. Это дело тоже на стадии расследования, уточняются обстоятельства произошедшего», — рассказала Наталья.

Упоминая о втором уголовном деле, прокурор ведет разговор о Льве Ходосе, который выступил посредником в ходе передачи крупной взятки должностному лицу в региональном судебном департаменте при строительстве здания суда. 28 августа он был задержан при передаче денежных средств и заключен под стражу. В настоящий момент Ходос находится под домашним арестом.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, о проявлении коррупции заговорили и в Пензенской городской Думе, когда на одном из заседаний местным депутатом была озвучена проблема искусственного завышения стоимости жилья в Пензе.