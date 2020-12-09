Пензенские волонтеры вручат ветеранам мобильные телефоны в День героев Отечества

Пенза, 9 декабря. В День героев Отечества пензенские волонтеры вручат ветеранам Великой Отечественной войны мобильные телефоны с безлимитной связью. Об этом корреспонденту ФАН сообщил координатор пензенского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Дмитрий Шлыков.

«Сегодня мы реализуем проект «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны». В рамках этой акции за каждым ветераном закрепляется волонтер и депутат. Для связи с ними ветерану выделяется мобильный телефон, которые закупают местные операторы связи. Они же, к слову, предоставляют и бесплатные сим-карты с безлимитным тарифом для бесперебойной связи ветеранов с волонтерами. Телефоны специально подстроены для пожилых людей: они имеют большие кнопки и озвучивают текст с экрана», — поделился с ФАН Дмитрий.

По словам активиста, главная цель данной акции - предоставить ветеранам легкий доступ к круглосуточной помощи от представителей волонтерского движения и депутатов Пензенской государственной Думы. Кроме того, поддержание регулярной связи с людьми, заставшими войну, позволит волонтерам гораздо чаще актуализировать информацию о состоянии их здоровья, материальном положении, жизненных трудностях и т.д.

«Численность пензенского отделения около 800 человек. Вот уже два месяца мы раздаем эти телефоны ветеранам, и сегодняшний день не стал исключением. За сегодня мы планируем посетить восьмерых ветеранов. Акция приносит свои плоды: на территории Пензы из 85 ветеранов сотовые телефоны получили уже 67 человек. Любой из них может в любое время дня и ночи набрать мой номер, или номер других волонтеров, чтобы попросить о той или иной помощи. Все номера уже записаны в телефонную книгу», — рассказал лидер пензенских волонтеров.

Дмитрий признается, что ветераны встречают их достаточно тепло — еще никто не отказался от помощи волонтеров. По его словам, участники акции имеют непоколебимую мотивацию сделать жизнь пожилых людей лучше, предоставив им всю необходимую помощь.

«И ветераны, и их родственники реагируют на нас хорошо – они всегда рады вниманию и поддержке. В нашу организацию не вступают просто так, для галочки. Мы здесь, потому что нам нравится наша работа. Каждый член организации понимает, как важно сохранять историческую память о подвиге тех людей, что даровали нам жизнь и свободу. К сожалению ветеранов с каждым годом становится все меньше, отчего наша деятельность становится все более актуальной. Поддержать ветеранов в такое непростое время — наш долг и наша обязанность!» — заключил Дмитрий.

Напомним, что 9 декабря в России празднуется День героев Отечества. Звания Героя Советского Союза за время существования награды были удостоены 207 уроженцев Пензенской области и 72 человека, связанных с нашим регионом (учившихся, служивших или работавших здесь в разные годы). Двое наших уроженцев стали дважды Героями Советского Союза — маршал Николай Крылов и генерал-лейтенант Василий Глазунов. 49 пензенцев стали кавалерами ордена Славы трех степеней. Звания Героя Социалистического труда были удостоены 184 уроженца Пензенской, а трое наших земляков стали кавалерами ордена Трудовой Славы трех степеней. Звания Героя Российской Федерации удостоены 12 уроженцев Пензенской области, а также 4 человека, учившихся, служивших и работавших в регионе.