Стали известны сроки перечисления денежных пособий пензенским семьям с детьми

Пенза, 9 декабря. Денежные пособия, предназначенные для материальной поддержки семей с детьми Пензенской области, будут перечислены до 18 декабря. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства труда, социальной защиты и демографии.

Как стало известно ФАН, в настоящий момент уже произведена выплата: единовременных пособий при рождении ребенка, ежемесячных пособий по уходу за ребенком, единовременных и ежемесячных пособий беременным женам военнослужащих, ежегодной выплаты на ребенка в возрасте до шести лет и ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка до достижения им возраста трех лет.

До 12 декабря текущего года семьи должны получить также ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

До 18 декабря текущего года будет осуществлено перечисление: ежемесячного пособия на ребенка в малообеспеченных семьях, ежемесячного пособия на обеспечение питанием беременных женщин и кормящих матерей, единовременного пособия при рождении (усыновлении/удочерении) одновременно двух и более детей, пособия при усыновлении или удочерении ребенка в возрасте семь лет и старше или ребенка-инвалида, оставшегося без попечения родителей.