Стало известно, в каких образах герои «Ледникового периода» появятся в новом выпуске

Москва, 9 декабря. В ближайшую субботу выйдет новый выпуск популярного шоу «Ледниковый период», восемь пар продолжат борьбу за победу. Стало известно, какими образами участники удивят зрителя в этот раз. Наряды, действительно, должны произвести фурор на льду. Актуальные фото публикует Teleprogramma.pro.

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова, танцующая в паре с фигуристом Алексеем Тихоновым, выйдет на льду за него «замуж». Они исполнят номер под всем известную песню Билли Айлиш Bad gay, а затем обмажут друг друга кремовым тортом.

Актер Вячеслав Чепурченко в этот раз выступит в образе Дориана Грея, а фигуристка Яна Хохлова станет его обезображенным портретом.

Артистка Ольга Кузьмина со своим партнером по шоу Александром Энбертом исполнит номер под композицию Земфиры про Марину Цветаеву «Я полюбила вас».

Также удивит и ведущая ток-шоу «Дом-2» Ольга Бузова. Она появится перед зрителями и судьями в перьях, изобразив птичку из игры Angry birds.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков ранее раскрыли тайны популярного шоу «Ледниковый период» и рассказали, как с пользой проводить время дома и избежать семейных конфликтов.