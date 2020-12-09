Как же приятно холодными зимними вечерами пить горячий чай, смотреть любимые фильмы и греться под одеялом. Но чего-то в этой картине явно не хватает. Мы знаем! Теплого, пушистого и мягкого друга, который будет тихонечко мурлыкать рядом с вами и создавать еще больше уюта. На эту роль отлично подойдет британская кошка. Вы наверняка видели фото этих желтоглазых красавцев, способных покорить сердце любого. Но прежде чем заводить себе такого любимца, предлагаем вам узнать все о характере этих кошачьих аристократов, о том, как они питаются и как поддержать их здоровье.

История породы

Хотим сразу сказать, что порода британских кошек далеко не новая. Несмотря на то, что документов о происхождении британцев не сохранилось, у исследователей есть своя вполне правдоподобная версия возникновения предков современных четвероногих аристократов. По их словам, примерно в 43 году нашей эры римские центурионы завезли на Британские острова очень крупных котов, чтобы те ловили крыс и мышей, разносивших различные болезни.

Все это время пушистики были верными помощниками людей, и те начали придумывать им породы: в Британии они получили название британская кошка, во Франции — шартез, а в Германии — их именовали картезианскими котами. Вплоть до конца XVI века их использовали и воспринимали исключительно как охотников, но людей все же заинтересовала любопытная внешность и окрас котов.

И вот в 1817 году британские кошки посетили свою первую выставку в Лондоне. Там был принят стандарт породы и ее характеристика, а сами четвероногие пушистики принялись к активному завоеванию людских сердец.

В России эта кошачья порода появилась спустя более 100 лет — в 1992 году. Тогда же в страну завезли и картойзеров, которые считаются предшественниками современных британцев.

Кстати

Чтобы уникальные черты британских кошек хорошо сохранились и прошли сквозь века, селекционеры прибегнули к небольшой хитрости — они скрещивали британцев с персидскими кошками. Этот факт дает ответ на вопрос, почему же у этих аристократов слегка приплюснутая мордочка.

Характеристика породы

Холодный климат и высокая влажность сильно сказались на формировании особых черт британских котов. Именно из-за этого у них такая густая шерсть и плотный подшерсток, которые защищают четвероногих от низких температур. Все же чрезмерная «пушистость» или, наоборот, слишком короткая шерсть считаются отклонением от нормы. Поэтому расскажем вам о стандартах породы британских кошек:

череп широкий, благодаря чему голова выглядит как идеальный круглый шарик. Также у британцев имеются своеобразные щечки, из-за чего мордочка также выглядит круглой и слегла сплющенной;

глаза широко посажены и имеют идеально круглую форму. Цвет глаз иногда зависит от окраса, однако в основном они имеют оранжевый или золотистый цвет с темным ободком и коричневыми вкраплениями;

нос у британцев довольно широки и маленький;

по сравнению с размером головы, уши довольно маленькие, имеют закругленные кончики, посажены широко и низко;

туловище довольно крупное, грудная клетка объемная. Также стоит отметить, что у этих кошек, как у отличных охотников, хорошо развита мускулатура. Так что, если они бегают, прыгают и выполняют другие «акробатические» трюки, то делают они их очень умело;

конечности довольно сильные, но короткие. И конечно, всеми любимая часть — круглые и мягкие лапки, с хорошим опушением между подушечками;

хвост у британцев толстый и довольно пушистый (особенно в те моменты, когда они пугаются);

если говорить о весе, то он довольно внушительный: взрослые коты весят порядка 10-13 килограммов, а кошки — 6-9 килограммов.

Как мы говорили ранее, эти кошки очень хорошо защищены от холода плотным подшерстком. Сама шерсть у британцев не прилегает к телу, а если погладить кошку, то вы удивитесь, насколько они приятные и буквально плюшевые на ощупь.

Кстати

Шерсть британцев не всегда короткая. Встречаются кошки и с длинной шерстью. Однако родители такого котенка тоже должны быть длинношерстными.

Мы сразу хотим обратить ваше внимание, учитывая все вышеперечисленные характеристики этой породы, что британские кошки и шотландские (скоттиш страйт) — это две совершенно разные породы. Не стоит их путать.

А теперь погорим об окрасе. Если вы думали, что британцы бывают только голубого цвета, то хотим вас обрадовать — нет. Вариантов окраса шерсти этих четвероногих огромное количество, попробуем перечислить все:

голубой — цвет шерсти дымчато-серый без каких-либо пятен, кожа тоже имеет голубой оттенок;

лиловый — да бывает и такой. Этот оттенок шерсти получается благодаря комбинации голубого и розового. Кстати, нос и подушечки лапок тоже будут лиловыми;

шоколадный — очень красивый и насыщенный цвет. С учетом размеров британцев кошки такого цвета подойдут самым настоящим эстетам;

угольно-черный — довольно сложный цвет для разведения котят, поскольку со временем у малышей шерсть выцветает, приобретая серый оттенок;

белый — у этих кошек не может быть пятен и вкраплений другого цвета. Тон шерсти обычно холодный, а кожа, нос и лапки — нежно-розовые;

циннамон — сильно напоминает цвет корицы. Одна из разновидностей коричневого окраса;

фавн — название по-настоящему магическое, собственно, как и сам внешний вид. Оттенок шерсти будто получился благодаря смешению розового и цвета крема-брюле;

дымчатый — такой эффект достигается в том случае, если подшерсток на несколько тонов светлее основной шерсти;

серебристая шиншилла — название говорит само за себя. Шерсть имеет очень интересный окрас: грудь может быть полностью белой, а на спине этот оттенок плавно переходит в нежно-серый;

золотистый — шерсть полностью золотистого оттенка, однако на кончиках имеются небольшие затемнения. Наличие пятен или рисунков не допускается;

черепаховый — характерен исключительно для кошек. Этот окрас порой совмещает в себе два и даже три цвета, которые равномерно покрывают все тело вашего четвероногого друга;

табби — кошки с этим окрасом имеют пятна и рисунки причудливой формы по всему телу. Причем цвета могут быть совершенно разными: коричневый, серый, бежевый и белый.

У британских кошек бывают и пятнистые окрасы:

биколор — в этом случае на шерсти преобладает белый цвет, однако важно, что он не занимает более половины всего тела;

арлекин —преобладание белого (не менее 5/6);

колор-поинт — шерсть четвероного имеет два оттенка, среди которых больше всего белого.

Стоит отметить, что у длинношерстных британцев также могут быть окрасы самых разных оттенков и вариантов, однако для них не характерны белые и колор-поинт.

Характер

Как хозяева, так и заводчики отмечают, что британцы очень независимы и отлично переносят одиночество. Поэтому если вы хотите завести себе кошку, но при этом очень много работаете и приходите домой исключительно для того, чтобы поспать, то британец станет отличным вариантом. При этом своих хозяев они очень любят и привязываются к каждому члену семьи, не делая никаких исключений.

Эта порода кошек особо проявляет свою любовь, постоянно находясь рядом с хозяином, будто приглядывая за ним. Так что не стоит обижаться, что эти четвероногие аристократы не спят на коленях и трутся вам об лицо — в чувствах весьма сдержанны.

Как только домой приходят гости, британцы могут спрятаться и долгое время не выходить из своего убежища. Дело в том, что незнакомых людей они предпочитают изучать со стороны. При этом эти кошки совершенно неназойливы, чистоплотны и, что очень важно, весьма умны.

Но все же не стоит забывать обращать на своего пушистого внимание. Британцы в этом плане весьма требовательны. Поэтому для поддержания хороших и дружеских отношений с вашим питомцем вам придется с ним постоянно разговаривать, кормить, вовремя убирать лоток, играть и, конечно, гладить и проявлять нежность.

Кстати

Проявлять свою любовь по отношению к британцу стоит только в том случае, если у кошки хорошее настроение. В противном случае ваш хвостатый друг расценит хозяйские действия как подлое нарушение личных границ. В лучшем случае кошка убежит, но велика вероятность и «зубастого нападения», так что будьте осторожны.

Если в доме есть другие животные, то чистокровный британский котенок легко и быстро найдет с ними общий язык. Также очень важно, что эти пушистики очень хорошо ладят с детьми и становятся для малышей самыми лучшими друзьями.

Особенности содержания

Как мы говорили ранее, у британцев довольно крепкое и хорошее здоровье. Однако несмотря на это кошкам нужен правильный и тщательный уход. Он не только сохранит здоровье вашего хвостатого друга, но и поможет избежать возникновения различных проблем.

Стоит начать с того, что британцы сами по себе очень малоактивны и ленивы. Поэтому хозяевам необходимо регулярно играть с животным и следить за его физическими нагрузками. В противном случае кошка уже в преклонном возрасте будет страдать из-за болезней суставов и мучиться из-за лишнего веса. Кстати, питание у этих кошек тоже особенное, но о нем мы поговорим чуть позже.

Уход требуется и шерсти — питомца необходимо регулярно и тщательно вычесывать, чтобы ему было комфортно находиться в квартире. Для этого купите массажную щетку-пуходерку или фурминатор. Эти приспособления избавят кошку от лишнего подшерстка, а вам облегчат уборку дома, ведь шерсти на полу станет в разы меньше. Обычно вычесывать британца достаточно всего два раза в неделю. Что касается купания, то этих кошек моют по мере необходимости или пару раз в год.

Кстати

Если вы используете глиняный комкующийся наполнитель, то шерсть питомца может приобрести неприятный пыльный запах. От него легко избавиться, если несколько раз в неделю протирать шерсть животного специальными салфетками, которые можно приобрести в любом зоомагазине.

Не забывайте протирать глаза! С британцами эти гигиенические ритуалы проводятся ежедневно — влажной ваткой необходимо аккуратно удалять естественные выделения, которые образуются во внешнем уголке глаза. Уши осматривают несколько раз в месяц и прочищают при помощи ватки, смоченной в гигиеническом растворе.

Чтобы избежать проблем с зубами, их тоже нужно осматривать каждый день. Да, кошке придется потерпеть, а хозяину стоит приноровиться и делать это быстро. Чтобы облегчить процесс осмотра, приучите к нему котенка с самого детства — это сильно упросит задачу в будущем. И последнее — не устраивайте дома сквозняков, поскольку британцы очень чувствительные в этом плане животные. Из-за холодного ветра они могут сильно простудиться, а наблюдать за постоянно чихающим котиком, согласитесь, будет нелегко.

Питание

Мы обещали вам рассказать про питание, и вот настало время. Сразу обратим ваше внимание, что правильно подобранный рацион — залог крепкого здоровья и отличного настроения вашего любимца. Густая и красивая шерсть, здоровые зубы и крепкие когти — это в первую очередь результат грамотно сбалансированного питания.

Причем не всегда узнаваемые бренды и реклама — это показатель качества корма для животного, к тому же британцы очень склонны к полноте. Поэтому для того, чтобы корм вашей кошки включал в себя все необходимые витамины и полезные микроэлементы, рекомендуем обращаться за консультацией к ветеринару. Грамотный специалист всегда поможет вам точно подобрать корм и рассчитать порции, что в свою очередь обеспечит вашей кошке хорошее пищеварение.

Суточная норма кормления определяется по индивидуальному критерию и возрасту котенка или кошки. К примеру, взрослую кошку достаточно кормить два раза в сутки, но уже беременной или кормящей кошечке рекомендовано давать еду от четырех до пяти раз в сутки.

Малышам, которым не исполнилось даже двух месяцев, ветеринары рекомендуют грудное вскармливание. Но в случаях, когда это невозможно, для кормления вполне подойдет коровье молоко или даже козье. Главное — сохранять периодичность и давать молоко котенку каждые четыре часа.

По прошествии двух месяцев можно слегка изменить рацион и потихоньку добавлять в меню каши, варенное мясо и кисломолочные продукты. А уже после того, как пушистому малышу стукнет три месяца, можно давать специальный корм в консервах. Количество приемов пищи постепенно уменьшается — до того момента, как котику исполнится год. Тогда его можно переводить на норму взрослого животного.

Несколько интересных фактов

Британцы — необычные кошки, и это касается не только их окраса и характера. Мы нашли несколько любопытных фактов, об этих пушистых аристократах, которые наверняка вас порадуют:

британцы, как мы говорили ранее, — очень ленивые пушистые товарищи. Для них совершенно нормально провести целый день лежа в своем домике. Поэтому, согласно статистике, эта порода кошек спит порядка 16-18 часов в день;

у британцев хороший охотничий инстинкт, поэтому с грызунами они справятся в один счет;

согласно легенде, образ знаменитого Чеширского Кота был срисован с британского короткошерстного кота;

представители этой породы — знаменитые долгожители, ведь при правильном уходе эти хвостатые могут дожить до 20 лет.

Британцы не оставят равнодушным ни одного человека. Если вы решились на приобретение котенка этой породы, то знайте, что вы заводите себе настоящий комочек счастья и любви, который будет греться рядом с вами и ежедневно приносить вам радость.