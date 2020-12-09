Эксперт назвал военный бюджет США признаком полного бессилия

Агрессивные стимулы развития экономики США дают сбой, иностранный капитал выходит из государственных облигаций, а госдолг страны уже превысил 123 ВВП страны. Об этом в комментарии ФАН рассказал топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Военный бюджет США

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год. Согласно результатам голосования представителей нижней палаты американского парламента 635 миллиардов долларов из более чем 740 миллиардов долларов оборонного бюджета планируется выделить на нужды Пентагона, еще около 70 миллиардов долларов — на проведение операций за рубежом.

Кроме того, конгрессмены выступили за ужесточение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Проект документа еще будет рассмотрен сенатом Соединенных Штатов, и, в случае его одобрения, поступит на подпись американского президента.

Признак полного бессилия

Как отметил Андрей Лобода, военные расходы США за последние 20 лет набирают обороты. Во время президентства Дональда Трампа они подросли почти с 600 миллиардов долларов до 738 миллиардов долларов. В течение последующих пяти лет военный бюджет США может при такой динамике составить один триллион долларов. На сегодняшний день военный бюджет России почти в 14 раз ниже американского.

«США с трудом удерживают позиции лидера на международной арене. Чтобы держать своих «партнеров» на коротком поводке, нужна сила и мощь военного присутствия в так называемых жизненно важных для Вашингтона местах планеты. Для этого нужны большие деньги. США удерживают первое место по продажам оружия, однако и здесь не все гладко. Страны НАТО закупают его в принудительно-обязательном порядке. Россия действуют на рынке вооружений исключительно рыночными способами и занимает на нем уверенное место», — пояснил Андрей Лобода.

По мнению эксперта, слово «бюджет» для США уже стало токсичным и опасным. Дефицит бюджета страны в этом году подскочил до 25 триллионов долларов, он увеличился с 2010 года в 2,5 раза. Агрессивные стимулы развития экономики страны дают сбой, иностранный капитал выходит из государственных облигаций. Госдолг США уже превысил 123 ВВП страны. Способность правительства выполнить свои обязательства в экстренных условиях пандемии, от которой пострадали миллионы простых американцев, сегодня под вопросом.

«Остается один выход — насильно через военный бюджет вести экономическую войну с Россией. Это уже явный признак полного бессилия нашего западного друга и партнера. Значит, другими способами Вашингтон уже не может удерживать свои позиции на мировых рынках. Да и применение экстерриториальных законодательных инициатив и актов США говорят о том, что на бумаге весь мир должен подчиняться только им», — заключил Андрей Лобода.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского газопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.