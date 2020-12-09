Матиос назвал виновных в разгроме армии Украины под Иловайском

Военное командование Украины отвергло предложение ополчения Донбасса о выходе силовиков без оружия из окружения под Иловайском в 2014 году, отдав приказ идти на прорыв. С таким заявлением в эфире телеканала НАШ выступил бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, под чьим руководством проводилось расследование по поводу Иловайского котла.

Долгое время украинские власти, военные и эксперты рассказывали, что в трагедии под Иловайском виновато ополчение Донбасса. А все из-за того, что, по мнению украинской стороны, солдаты армии Донецкой Народной Республики в 2014 году предоставили киевским силовикам гуманитарный коридор для выхода из окружения, но потом, воспользовавшись слабостью ВСУ, просто расстреляли безоружные колонны.

Но, как оказалось, военное руководство Украины на протяжении шести лет обманывало собственный народ. Напомним, что главное условие для беспрепятственного выхода солдат ВСУ выглядело следующим образом: военнослужащие должны были сложить оружие. Ополченцы выполнили свое обязательство, создав специальные коридоры, однако киевские силовики нарушили договоренности, приняв решение прорываться из окружения с вооружением. Именно с таким заявлением в эфире украинского телеканала выступил бывший главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. Помимо этого, он назвал имена людей, которые отдали приказ попавшим в окружение силовикам выходить из Иловайского котла с оружием.

«Поступало предложение выйти из окружения без оружия. Но это полная ерунда, поскольку мы не знали, кому именно нужно его сдать. Напоминаю, что утрата оружия или его добровольная сдача – преступление. Почему мы на своей территории должны были кому-то отдавать свое оружие? Мы отказались сложить оружие. Это решение было принято на уровне бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко и нынешнего главнокомандующего украинской армией Руслана Хомчака. Единственное, что перед выходом из окружения мы изменили маршрут нескольких колонн», — заявил он.

Анатолий Матиос также сообщил, что Украина не договаривалась с Россией по поводу выхода киевских силовиков из окружения под Иловайском, поскольку РФ не является стороной конфликта в Донбассе.

«Еще раз скажу, предложение о выходе без оружия было категорически отвергнуто. Да, оно поступало. А все из-за того, что мы не собирались никому отдавать свое оружие. Кроме того, Россия не могла давать никакой гарантии по поводу безопасности выхода наших военных из окружения, поскольку она не является участником конфликта. Добавлю, что мы категорически отказались сдавать оружие перед выходом из окружения. Это означало бы, что мы капитулируем, а наши солдаты являются военнопленными», — резюмировал Анатолий Матиос.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак рассказал о предложении выпустить военных из Иловайского котла, но оставить там националистов.