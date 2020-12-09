Эксперт раскрыл секрет, откуда брать ресурсы для реализации целей

Вопрос отсутствия ресурсов — достаточно серьезный. Когда их нет, человек не хочет работать, творить и даже жить. О том, где брать ресурсы для реализации своих целей, ФАН рассказал эксперт по работе с убеждениями Александр Шанин.

С чего начинать поиск ресурсов? Прежде чем искать новые ресурсы для реализации задуманного, нужно провести своеобразный аудит имеющихся и понять, куда они на сегодняшний день расходуются.

Шаг первый

По словам Шанина, для этого человек заглядывает внутрь себя, имея определенное представление о структуре своих убеждений и ее работе. Если визуализировать, то она чем-то напоминает инженерные коммуникации, взаимосвязанные между собой.

«Впрочем, некоторым в одиночку сформировать это представление достаточно проблематично. Обращение к специалисту будет как нельзя кстати. Для чего указанное действие нужно в принципе? Чтобы аккуратно разобрать одни убеждения, а на их место установить другие. Причем эта работа превращается в настоящую спецоперацию. Представим, что наше ядро личности — это музей, а убеждения — это музейные экспонаты, которые охраняются самой лучшей сигнализацией со всевозможными датчиками. А некоторые вообще — находятся за пуленепробиваемым стеклом. Получится ли их сразу разобрать и заменить? Нет. Многие люди даже не смогут подойти к ним — будут пойманы еще на входе, при досмотре намерений. Но и это еще не все», — пояснил Александр Шанин.

Шаг второй

Вторая задача, которую нужно решить, выглядит следующим образом. Допустим, человек заглянул внутрь себя и создал новое убеждение — например, стать богатым. Вскоре эйфория от того, что у него получилось, спадает, и приходит откат — новое убеждение начинает конфликтовать с убеждениями бедности.

«Ожидаемо, ведь у каждого из нас есть устоявшееся поведение, окружение и собственные понимания, что такое богатство. И откуда может знать, что такое богатство, человек, который жил, например, в убеждениях «не жили хорошо, да и нечего начинать»? Через какое-то время конфликт между убеждениями богатства и бедности может перерасти в настоящее безумие, которое повлечет плачевные результаты — например, полный крах надежд», — добавил Александр Шанин.

По словам эксперта, уже на этом этапе становится понятно, куда делись ресурсы — они просто сгорели.

Шаг третий

Допустим, выявлены конфликтные места и создана система замещения убеждений, а человек шаг за шагом принимает в себя новые, избавляясь от старых. Кажется, все хорошо, но рано или поздно всплывает существенный подводный камень — отсутствие навыков жизни в этих новых убеждениях, проявляющееся в вопросе «Ну и что делать теперь?». Если человек вместе с новыми убеждениями не нарабатывает новые навыки, то рано или поздно его цикл закончится там, где начинался, уверен Шанин.

«Вот только он будет чувствовать себя обманутым и всем вокруг говорить, что работа над собой — это развод. Как вы уже поняли, работа с убеждениями — дело очень ответственное, требует огромного опыта, инструментов и сценария действий», — рассказал Александр Шанин.

Подытоживая, Шанин заметил, что ресурсы хранятся в нас самих и в достаточном количестве, чтобы реализовать любые цели. Но многие расходуются на внутреннее сопротивление.