Телеведущая Аврора раскрыла секрет стройности и посоветовала делать «уколы красоты»

Москва, 9 декабря. Известная российская телеведущая Аврора расскала о своей работе в рамках программы «Большие праздники», которая выходит на канале «Карусель», и раскрыла секрет хорошей фигуры. В беседе с Teleprogramma.pro знаменитость призналась, что ни в чем себя не ограничивает, но придерживается ряда правил, которые помогают ей держать себя в форме.

Программа «Большие праздники» под руководством команды профессионалов помогает воплотить в жизнь необычные идеи для праздника и создать незабываемый тематическую вечеринку для ребенка. Ведущая Аврора призналась, что идеи «Больших праздников» попали в ее повседневную жизнь.

«В компании подруг с детьми я теперь запросто могу с ними во что-нибудь поиграть. <…> Иногда жалею: мне бы такие умения несколько лет назад, когда дочка была моложе! Сейчас ей уже 16 лет. Зато теперь я спец: в очереди в магазине могу успокоить любого ребенка, если он устал и закапризничал», — рассказала Аврора.

По ее словам, активные игры детей сегодня отличаются от тех, что были в прошлом, техническим прогрессом — современные дети разбираются в гаджетах и смартфонах. Однако в рамках программы ведущие предлагают оставить на время все эти электронные устройства.

Также телеведущая рассказала, как относится к удаленному формату обучения в школах. Ее дочь сейчас учится в 10-ом классе, однако уроки проходят дистанционно из-за пандемии коронавируса.

«Урок идет, а они в чате могут кино смотреть, в TikTok выходить, в Instagram. Когда ребенок в школе, там дисциплина под контролем: нельзя доставать телефоны на уроке, все развлечения — на перемене. <…> Мне все это сильно не нравится, как и большинству родителей. Возможно, есть дети с невероятной самодисциплиной, но я таких не видела. Качество подачи материала сильно упало, потому что единицы учителей смогли перестроиться и делать полноценные онлайн-уроки», — с сожалением сказала Аврора.

Следующий год для ее дочери будет выпускным, поэтому необходимо определяться с будущей профессией. Она сейчас интересуется маркетингом, отметила телеведущая. По словам Авроры, ее дочь хочет пройти курс по этому предмету, который будет вести директор школы.

«Сейчас никто не работает в одной сфере. Происходит постоянная коллаборация, смешение разных сфер. Ты можешь быть художником, певцом или режиссером. Но если ты сам себе продюсер, значит, умеешь свое творчество продавать, и только в этом случае ты будешь успешным», — добавила собеседница издания.

Телеведущая Аврора раскрыла секрет стройности и посоветовала делать «уколы красоты». Она призналась, что сможет прожить без салонов красоты, но без «уколов красоты» — нет. Режим самоизоляции, которого придерживалась семья телеведущей, показал, что можно самостоятельно ухаживать и за волосами, и за лицом, и за телом, чего не скажешь о косметологических процедурах. Их нужно делать только у профессионала.

«Призываю женщин после 35 лет не ждать, когда кожа станет, как у старухи Изергиль, а начинать ее поддерживать, увлажнять изнутри. Это очень мощно поддержит весь каркас лица и шеи», — посоветовала телеведущая.

Аврора поделилась секретами хорошей фигуры, признавшись, что ни в чем себя не ограничивает, но при этом и не ест все подряд. Знаменитость пояснила, что у нее есть «знания относительно здорового образа жизни и правильные привычки». Она есть и сладкое, и хлеб, но есть свои нюансы.

«Но не могу взять и съесть несколько кусков торта, мне достаточно одного. Хлеб покупаю мультизлаковый или из муки грубого помола с семечками льна, а не обычный белый. Как и рис — ем не белый, а бурый, потому что это правильные углеводы. Салат полюбила заправлять оливковым маслом, а не майонезом», — заметила звезда телеканала «Карусель».

На завтрак Аврора предпочитает есть яйца, красную рыбу, авокадо, два тоста, овощи и кофе. С ее точки зрения, чтобы похудеть, необходимо выработать режим и правильные привычки, а не отказываться от еды вообще или садиться на монодиету. Собеседница также поделилась тем, как относится к режиму самоизоляции и ограничениям, которые были введены в рамках борьбы с коронавирусом.

С ее точки зрения, если относиться к произошедшему по-философски, то можно понять, что благодаря этому произошла переоценка ценностей. Любые испытания даны для того, чтобы человек стал сильнее, умнее и посмотрел на многие вещи другими глазами, считает Аврора.

«Мне кажется, мы стали внимательнее к близким людям, оценили настоящие, добрые отношения. По крайней мере я и мои близкие поняли, что на самом деле важно. А важнее всего — здоровье и человеческая жизнь. Это уникальное время, потому что мы впервые проводим столько времени с близкими. Всегда мечтала побольше проводить времени со своей семьей», — откровенно призналась телеведущая.

Правильное питание — залог не только хорошей фигуры, но и настроения. Многие специалисты советуют есть три раза в день. Эндокринолог-диетолог Эльвира Федорова рассказала о вреде, который может принести организму отказ ужина.