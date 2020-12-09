Эпидемиолог: ситуация с COVID-19 в январе зависит от поведения россиян

Москва, 9 декабря. Два варианта развития ситуации с коронавирусом возможны в январе. Оба сценария зависят от соблюдения населением рекомендаций по коронавирусу.

Если граждане России сохранят приверженность к соблюдению всех мер профилактики по COVID-19, то тогда закрепится стабилизация эпидпроцесса, передает «Царьград» слова заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

«Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям», — заявил эксперт.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции праздники лучше всего провести дома, подчеркнул специалист. Он добавил, что нужно избегать массовых мероприятия и большого скопления людей. Следует воздержаться от посещения закрытых помещений, где возможно инфицирование.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что самому большому риску заражения коронавирусом подвергаются люди, которые находятся в закрытых помещениях. Он объяснил это тем, что в офисе и общественном транспорте концентрация патогенов гораздо выше, чем на улице.