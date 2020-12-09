Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Новосибирской области

Новосибирск, 9 декабря. Еще шесть пациентов с коронавирусом скончались в Новосибирской области за последние сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе.

Всего в регионе обнаружено 24 119 случаев коронавирусной инфекции, среди которых 1465 человек — дети. Из них 19 699 пациентов выздоровели, а умерли — 798 человек. За минувшие сутки было выявлено 174 случая COVID-19. В Новосибирской области провели больше 950 тыс. тестов на коронавирус.

Недавно директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал дальнейшую эпидемиологическую ситуацию в Российской Федерации. Он отметил, что обстановка по COVID-19 может стать лучше за счет строгого соблюдения населением ограничительных мер.