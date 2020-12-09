«Дойная корова»: в Киеве оценили отношение МВФ к жителям Украины

Киев, 9 декабря. Международный валютный фонд (МВФ) воспринимает украинцев как «дойную корову», пытаясь забрать земли и уничтожить промышленность, отметили в Верховной раде.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович осудил требования, выдвинутые международными финансовыми организациями, для оказания материальной поддержки Киеву. По его словам, несправедливые условия свидетельствуют об угрожающем отношении МВФ к жителям Украины: они нужны ему как дешевые и развитые рабы.

«К нам пришли завоеватели, которые под видом помощи убили экономику Украины», — подчеркнул депутат Рады.

Ранее МВФ неожиданно отказался помогать Украине. При этом дефицит бюджета государства достиг почти миллиарда долларов, исходя из чего создается впечатление, что Киеву вряд ли удастся стабилизировать экономическую ситуацию с помощью международных вложений, заявила аналитик Наталья Дембинская.