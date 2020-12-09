Мирослава Карпович назвала секрет счастья

Москва, 9 декабря. Актриса Мирослава Карпович поделилась с поклонниками секретом счастья. Она отметила, что быть счастливым не так-то просто, как могло бы показаться.

О знаменитости регулярно стали говорить после того, как стало известно о ее романе с актером Павлом Прилучным, который расстался со своей женой Агатой Муцениеце. На девушку набросились хейтеры и прозвали ее разлучницей.

Несмотря на потоки негатива, Карпович удается сохранить оптимистичный настрой. Актриса призналась, что благодарна судьбе за все, что происходит с ней. Она убеждена, что чем больше человек благодарен, тем меньше вероятности того, что он подвержен депрессии, зависти и неврозам. Любая ошибка дает шанс для роста и ценного жизненного урока, считает звезда сериала «Папины дочки».

Она призвала поклонников не допускать, чтобы ошибки нанесли серьезный удар, а успех вскружил голову.

«Счастливая жизнь – вовсе не обязательно еще и легкая жизнь. И порою настают времена, когда быть счастливым очень и очень непросто. Но кто, преодолев проблемы, живет после них дольше и счастливее? Те, кому невзгоды в конечном итоге пошли на пользу», — пояснила на своей странице в Instagram Карпович.

Поклонники поблагодарили артистку за интересные размышления о жизни. Однако некоторым показались откровения Мирославы смешными — звезде напомнили, что из-за нее распался брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

О романе Карпович и Прилучного стало известно после того, как звезда «Мажора» расстался с женой. Но сейчас в СМИ появляется информация от близких друзей Прилучного, что артист хочет вернуться к Агате, но сомневается, что бывшая супруга его простит и примет обратно.