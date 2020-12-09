Роспотребнадзор спрогнозировал дальнейшую эпидемиологическую ситуацию в РФ

Москва, 9 декабря. Эпидемия COVID-19 в России продолжается, но причин для пессимистичных прогнозов нет, заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт отметил, что в ближайшее время может начаться процесс стабилизации эпидемиологической обстановки в России. По его мнению, ситуация может улучшиться из-за отсутствия экспоненциального роста случаев заражения коронавирусом и строгого соблюдения необходимых ограничительных мер, передает РИА Новости.

Горелов добавил, что рост случаев заболеваемости осенью и зимой был вполне ожидаем. Этому поспособствовали неблагоприятные погодные факторы. Прирост новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией увеличился также за счет роста числа проводимых тестов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о снижении скорости распространения коронавирусной инфекции. Также она назвала главное условия стабилизации эпидемиологической обстановки.