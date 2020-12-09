Путин принял закон о федеральном бюджете России на 2021–2023 годы

Москва, 9 декабря. Закон о федеральном бюджете на ближайшие годы принят с учетом медленного восстановления мировой экономики в условиях пандемии.

Основу закона о бюджете России на 2021–2023 годы составляет базовый вариант прогноза социально-экономического развития страны. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации.

Доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в объеме 18,8 триллиона рублей, а расходы — 21,52 триллиона рублей. Дефицит ожидается в размере 2,75 триллиона рублей. В 2022 году доходы предполагаются в размере 20,6 триллиона рублей, расходы — 21,88 триллиона рублей, дефицит — 1,25 триллиона рублей. Самые высокие доходы ожидаются в 2023 году — 22,3 триллиона рублей, расходы прогнозируются в объеме 23,67 триллиона рублей, а дефицит — 1,41 триллиона рублей. На выполнение национальных проектов в следующем году планируется выделить 2,25 триллиона рублей.

Экономист Косой ранее допустил биржевое падение на фондовом рынке США и Европы. К таким результатам может привести пандемия коронавируса.