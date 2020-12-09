Россияне ответили Познеру на слова о «комплексе неполноценности»

Москва, 9 декабря. Российские интернет-пользователи резко ответили журналисту Владимиру Познеру, заявившему о комплексе неполноценности у многих граждан страны.

В социальных сетях на телеведущего обрушились с критикой после того, как он заявил о комплексе неполноценности соотечественников, из-за которого россияне якобы негативно относятся к демократии. В Сети многие посчитали высказывание 86-летнего Познера русофобским.

«Очередная чушь от старого русофоба, ненавидящего Россию и русский народ, но предпочитающего зарабатывать именно в ненавистной ему стране»;

«Вот какой упрямый — в Америке у всех одинаковые права, всем доступно образование, медицина, прозрачные выборы? Либерасты в упор не видят реальности. Не хотят видеть, что король-то голый!»;

«Когда в РФ начнут хотя бы штрафовать за оскорбление общества?»;

«Он, по сути, оскорбил целый народ. За такое надо пожизненно выдворять из РФ», — пишут россияне в социальных сетях.