Россияне ответили Познеру на слова о «комплексе неполноценности»

Москва, 9 декабря. Российские интернет-пользователи резко ответили журналисту Владимиру Познеру, заявившему о комплексе неполноценности у многих граждан страны.
В социальных сетях на телеведущего обрушились с критикой после того, как он заявил о комплексе неполноценности соотечественников, из-за которого россияне якобы негативно относятся к демократии. В Сети многие посчитали высказывание 86-летнего Познера русофобским.
«Очередная чушь от старого русофоба, ненавидящего Россию и русский народ, но предпочитающего зарабатывать именно в ненавистной ему стране»;
«Вот какой упрямый — в Америке у всех одинаковые права, всем доступно образование, медицина, прозрачные выборы? Либерасты в упор не видят реальности. Не хотят видеть, что король-то голый!»;
«Когда в РФ начнут хотя бы штрафовать за оскорбление общества?»;
«Он, по сути, оскорбил целый народ. За такое надо пожизненно выдворять из РФ», — пишут россияне в социальных сетях.
Ранее Познер заявил, что отрицательное отношение россиян к понятиям «либерализм» и «демократия» объясняется, в частности, «неграмотностью, завистью и комплексом неполноценности». По его словам, некоторые даже не смогут объяснить значение этих слов. Однако если спросить у граждан, считают ли они, что у всех людей должны быть равные права, доступ к образованию и здравоохранению, свобода слова, а выборы должны быть доступны и прозрачны, они дадут утвердительный ответ. Говоря о демократии, Познер заявил, что ее не было ни в Российской империи, ни в Советском Союзе.