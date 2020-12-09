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Россияне ответили Познеру на слова о «комплексе неполноценности»

Россияне ответили Познеру на слова о «комплексе неполноценности»

Москва, 9 декабря. Российские интернет-пользователи резко ответили журналисту Владимиру Познеру, заявившему о комплексе неполноценности у многих граждан страны.

В социальных сетях на телеведущего обрушились с критикой после того, как он заявил о комплексе неполноценности соотечественников, из-за которого россияне якобы негативно относятся к демократии. В Сети многие посчитали высказывание 86-летнего Познера русофобским.

«Очередная чушь от старого русофоба, ненавидящего Россию и русский народ, но предпочитающего зарабатывать именно в ненавистной ему стране»;

«Вот какой упрямый — в Америке у всех одинаковые права, всем доступно образование, медицина, прозрачные выборы? Либерасты в упор не видят реальности. Не хотят видеть, что король-то голый!»;

«Когда в РФ начнут хотя бы штрафовать за оскорбление общества?»;

«Он, по сути, оскорбил целый народ. За такое надо пожизненно выдворять из РФ», — пишут россияне в социальных сетях.

Ранее Познер заявил, что отрицательное отношение россиян к понятиям «либерализм» и «демократия» объясняется, в частности, «неграмотностью, завистью и комплексом неполноценности». По его словам, некоторые даже не смогут объяснить значение этих слов. Однако если спросить у граждан, считают ли они, что у всех людей должны быть равные права, доступ к образованию и здравоохранению, свобода слова, а выборы должны быть доступны и прозрачны, они дадут утвердительный ответ. Говоря о демократии, Познер заявил, что ее не было ни в Российской империи, ни в Советском Союзе.

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