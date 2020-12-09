Палата представителей США согласилась выделить ВСУ 250 млн долларов

Вашингтон, 9 декабря. Украина может получить от США порядка 250 млн долларов на поддержку и помощь вооруженным силам. За это проголосовала Палата представителей Конгресса США.

Теперь аналогичное голосование планируется провести в Сенате. В случае одобрения соответствующей инициативы средства будут выделены из оборонного бюджета США на новый финансовый год, начало которого стартовало 1 октября, передает RT.

Действующий глава государства Дональд Трамп выказал намерение заблокировать проект из-за отсутствия в документе пункта об отмене 230 законодательного раздела об этике в сфере коммуникаций, принятого в 1996 году. Положение обеспечивает защиту технологических корпораций от судебных исков за манипуляции с пользовательским контентом.

«(Поддержка будет оказана. — Прим. ФАН) в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь украинским вооруженным силам», — говорится в документе проекта.

Эксперт-международник Александр Ионов ранее заявил об угрозе украинскому народу из-за активной торговли оружием между Вашингтоном и Киевом. По его словам, приобретение американского вооружения используется для оправдания внутреннего кризиса.