Познер оценил отношение россиян к демократии

Москва, 9 декабря. Граждане России хотят иметь равные права, доступное образование, медицину, а также прозрачные выборы, но не понимают, что это все и называется демократией.

Только достаточно небольшой процент россиян сможет объяснить, что такое либерализм и демократия. Последней не было ни в Российской империи, ни в Советском Союзе, заявил журналист и телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос поклонника на своем сайте.

«Люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете», — пояснил Познер.

Он уверен, что некоторые граждане попросту не знают характерные черты такой политической системы, как демократия. Это якобы связано с «неграмотностью», «завистью» и «комплексом неполноценности».

Владимир Познер имеет сразу три гражданства — российское, французское и американское. После нескольких лет работы в США, журналист вернулся в Россию.

Недавно Познер рассказал, что СМИ Соединенных Штатов Америки не транслируют ничего положительного о России. Он сравнил эту тенденцию с отечественной журналистикой.