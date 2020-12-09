Минимальные выплаты по больничным предлагают установить не ниже МРОТ

Москва, 9 декабря. Депутаты «Единой России» внесли в Госдуму РФ пакет поправок, предлагающих сделать минимальные выплаты по больничному не ниже МРОТ, сообщили ФАН в пресс-службе партии. Сейчас это временная мера, которая по инициативе президента Владимира Путина действует до 31 декабря.

Один из авторов законопроекта, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, напомнил, что данным механизмом «уже воспользовались многие люди, для них это было существенным подспорьем». Поправки будут способствовать поддержанию уровня дохода работников в случае их болезни, карантина, ухода за больным ребенком, что особенно актуально в условиях пандемии.

Выплачивать пособия сотрудникам будет напрямую Фонд социального страхования. Подобная схема уже действует, но в режиме эксперимента. Инициатива ЕР предлагает закрепить на постоянной основе экспериментальную практику прямых выплат пособий из ФСС. Средства на реализацию поправок уже заложили в бюджете ФСС на 2021-2023 годы. В общей сложности на сохранение уровня больничных не ниже МРОТ потребуется порядка 23 млрд рублей.

Напомним, обязанность по оплате больничных листов перейдет от работодателей к ФСС с 1 января 2021 года. Согласно проекту постановления Минтруда, после Нового года данная норма распространится на всю страну, то есть бухгалтеры в компаниях перестанут рассчитывать больничные. За ними сохранится обязанность получить и передать в ФСС документы работника для назначения выплат, если тот заболел или получил травму.