Более 24 тыс. жителей Приморья заразились коронавирусом с начала пандемии

Владивосток, 9 декабря. За минувшие сутки в регионе выявили 238 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии превысило 24 тыс.

Излечились за это время почти 17 тыс. пациентов, из которых 203 выписались из больниц за прошедшие 24 часа. Жертвами коронавируса стал 271 житель Приморского края. Актуальную информацию о развитии эпидемиологической ситуации в регионе передает оперативный штаб.

Специалисты ведомства в очередной раз обратились к гражданам с призывом соблюдать действующие ограничительные меры. В частности носить средства индивидуальной защиты, держать социальную дистанцию и избегать мест скопления людей.

Ранее главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко предрек окончание пандемии к концу 2021 года. По его словам, сокращение темпов распространения вируса следует ожидать из-за частичной вакцинации населения. Кроме того, к этому времени существенное число россиян уже переболеют COVID-19.