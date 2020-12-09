Российским пенсионерам продлят отсрочку по выплате кредитного долга

Москва, 9 декабря. Госдума РФ одобрила во втором чтении законопроект о продлении отсрочки по кредитному долгу до 1 млн рублей для пенсионеров.

Закон дает право не позднее чем до 1 июля 2022 года на получение рассрочки по кредитному долгу до 1 млн рублей для пенсионеров, у которых нет других доходов, кроме пенсии.

Также документ предлагается продлить до 1 июля 2021 года запрет приставам изымать движимое имущество должников. Исключение составляет только принадлежащий должнику транспорт.

Закон также оказывает поддержку малому и среднему бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса. Предприниматели смогут воспользоваться однократной внесудебной рассрочкой по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей.

По словам одного из авторов законопроекта, председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, документ «коснется более 2 млн 200 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей и почти 2 млн российских пенсионеров».

Как сообщал ранее ФАН, российским пенсионерам, получающим деньги на банковские карты, нужно помнить, что с начала 2021 года все социальные выплаты (пенсии, пособия, ежемесячные выплаты из материнского капитала и т. д.) будут производиться только на карту платежной системы «Мир». Те, кто не успеют до Нового года по каким-то причинам оформить такую карту, могут в январе не получить положенные выплаты — деньги вернутся в Пенсионный фонд.

На сколько проиндексируют пенсии в России в 2021 году и кто получит прибавку, читайте в специальном материале ФАН.