Названа основная причина низких пенсий россиян

Москва, 9 декабря. Проблема низких пенсий в России заключается не в плохой работе Пенсионного фонда, а в том, что у большинства россиян низкие зарплаты, заявил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Игорь Шанин.

Лидеры ЛДПР и «Справедливой России» Владимир Жириновский и Сергей Миронов ранее заявили, что резонно ликвидировать ПФР, а пенсии и пособия населению выплачивать напрямую из бюджета. По их мнению, в таком случае бюджет пополнится на 100 млрд рублей, тогда как пенсионеры ничего не потеряют.

Шанин в беседе с «Солидарностью» назвал подобную инициативу нереальной.

«Причем тут Пенсионный фонд? Он что, определяет уровень зарплаты россиян? У нас проблема в заработных платах, поэтому пенсии маленькие, а не потому, что Пенсионный фонд хороший или плохой. Будет нормальная зарплата — будут нормальные пенсии», — подчеркнул он.

По мнению секретаря ФНПР, данную тему пытаются искусственно политизировать. Он призвал прекратить проводить «эксперименты над 40 млн россиян».

«Наша цель — чтобы человек на пенсии получал 40% от своего среднего заработка. Пока эта задача не выполняется», — резюмировал Шанин.

Как сообщал ФАН, в следующем году изменится порядок выплат российским пенсионерам: от трудового стажа напрямую будет зависеть размер начислений. Граждане РФ должны будут иметь стаж не менее 12 лет и 21 пенсионный балл, чтобы получать как социальную, так и страховую пенсии. При недоборе этих показателей человеку придется ждать назначение социальной пенсии еще пять лет.