Заканчивается льгота на оформление пенсии раньше нового пенсионного возраста

Москва, 9 декабря. В этом году заканчивается действие льготы на право оформлять пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. После этого повышение пенсионного возраста будет происходить в общем порядке, сообщает пресс-служба сахалинского отделения Пенсионного фонда РФ.

В 2019 году стартовал переходный период, в течение которого идет поэтапное повышение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. Итогом станет повышение пенсионного возраста для мужчин до 60 лет, женщин — 55 лет.

Переходный период закончится в 2028 году. Каждый год на год будет увеличиваться пенсионный возраст: в 2019 году он вырос на один год по отношению к «старому» сроку выхода на пенсию, в 2020 году — на два года, в 2021 — на три года, в 2022 — на четыре года и в 2023 году — на пять лет.

Россияне, которые должны были стать пенсионерами в 2019 и 2020 годах, имеют льготное право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Таким образом, мужчины 1965 года рождения и женщины 1970 года рождения уйдут на пенсию не в 2022 году, а во второй половине 2021 года.

А дальше повышение пенсионного возраста будет происходить в общем порядке.

В понедельник замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин оценил возможные сроки нового повышения пенсионного возраста в России. По его словам, повысить пенсионный возраст могут не раньше, чем через 20 лет. Это обусловлено тем, что на сегодняшний день для нового повышения нет демографических и социальных условий. Повлиять же на повышение возраста могут увеличение продолжительности жизни, улучшение условий проживания и развитие медицины.