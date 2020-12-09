Пушков осудил попытку снять с Ельцина ответственность за распад СССР

Москва, 9 декабря. Заявление Сергея Шахрая, помощника первого президента России Бориса Ельцина, о вине Михаила Горбачева в роспуске СССР, противоречит историческим фактам.

Внимание на это обратил сенатор Алексей Пушков. Таким образом он в своем Telegram прокомментировал недавние слова экс-советника.

Последний считает, что подписанные Ельциным Беловежские соглашения только констатировали распад Советского Союза, однако причина развала скрыта в другом. По словам парламентария, утверждение Шахрая безрезультатны, так как изменить уже устоявшуюся позицию в обществе невозможно.

«Заявление Шахрая, пытающегося снять с Ельцина и реформаторов ответственность за роспуск СССР, противоречит слишком многим фактам, чтобы его воспринимать всерьез», — отреагировал Пушков.

Сенатор ранее указал на активное стремление демократов удержать доминирование США в новом мире, который претерпел изменения в сторону многополярности. Для реализации задуманного они продолжат вести политику навязывания воли Вашингтона, отметил Пушков.