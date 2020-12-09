Врач рассказал о простом способе снизить угрозу заражения коронавирусом

Москва, 9 декабря. Люди, которые находятся в закрытых помещениях, подвергаются самому большому риску заражения коронавирусом. Об этом сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Все дело в том, что концентрация патогенов в офисе, доме и общественном транспорте выше, чем на улице, объяснил доктор. Закрытые помещения можно сделать более безопасными, если обеспечить в них хорошую вентиляцию.

«В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно», — отметил специалист.

Позаботиться о вентиляции необходимо и в собственной квартире, и на работе. Помещения следует чаще проветривать, а также не забывать проводить влажную уборку. Это поможет уменьшить количество вируса в воздухе, пояснил врач.

Ранее глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил, что почти половина регионов страны получили вакцины от коронавируса. Он отметил, что поставки доз препарата во все субъекты России начнутся после 10 декабря, передает RT.