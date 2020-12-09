На Украине оценили готовность Киева предоставить «план Б» по Донбассу

Киев, 9 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обещал в течение года урегулировать ситуацию на Донбассе и предоставить некий «план Б» по восстановлению мира.

Заявленный срок подошел к концу 9 декабря. В этот день год назад состоялся последний саммит лидеров «нормандской четверки», на фоне итогов которого Зеленский сделал громкое объявление. Однако, по мнению главы Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, установка временных границ — лишь технологический прием лидера государства.

«Таким заявлением президент в свое время пытался придать реалистичность своим планам в отношении Донбасса», — отметил эксперт.

При этом оглашенный отрезок времени существенно сократил поле календарного маневра для правительства. В результате 9 декабря превратилось в так называемый политический микрорубикон, после которого Киеву нужно сделать решительный шаг.

Сенатор Алексей Пушков ранее объяснил безуспешность попыток Украины разрешить конфликт в Донбассе чисто военным путем. По его словам, это невозможно по ряду геополитических причин. Как минимум, Киев вряд ли может рассчитывать на прямую поддержку от США или НАТО.