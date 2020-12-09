Владимир Путин поздравил граждан России с Днем Героев Отечества

Москва, 9 декабря. Президент России Владимир Путин записал видеообращение, в котором поздравил россиян с Днем Героев Отечества. Этот праздник был утвержден 13 лет назад.

В День Героев Отечества традиционно вспоминают героев прошлых войн — 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной, подчеркнул российский лидер. Он добавил, что благодаря соотечественникам Россия стала свободным и независимым государством.

«Мы отдаем дань уважения смелым, мужественным людям, нашим согражданам, совершающим выдающиеся поступки во имя Родины, ради мира, процветания, благополучия на нашей земле», — заявил Путин.

Ранее президент России удостоил награды сотрудников медицины за борьбу с коронавирусом. Главврач московской клиники «Медси» Татьяна Шаповаленко получила Орден Дружбы. Также пять работников этого медучреждения были награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.