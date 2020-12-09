Названы причины сокращения доходности пенсионных накоплений

Москва, 9 декабря. Экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, не позволит негосударственным пенсионным фондам (НПФ) получить ожидаемую в начале 2020 года доходность. Национальное рейтинговое агентство (НРА) скорректировало свой прогноз: в январе эксперты ожидали, что доходность от размещения пенсионных накоплений в 2020-м составит 7,5–10%, но сейчас оценка снижена до 5,5–6,5%.

Как сообщают «Известия», в 2021 году эксперты НРА также ожидают скромных показателей — 6–7%. Согласно данным Банка России за третий квартал, объем накоплений в НПФ составил более 2,9 трлн рублей.

«Сейчас нет оснований для ожидания высокой доходности вложений пенсионных средств граждан. Причинами тому являются, прежде всего, пандемия, периодические нефтяные шоки, нестабильность мировых финансовых рынков и геополитической обстановки», — заявил изданию доцент Школы финансов НИУ ВШЭ Владислава Полетаева.

Ранее до 2023 год был продлен введенный в 2014 году мораторий на пенсионные накопления. Они становятся частью страховой пенсии и идут на выплаты пенсионерам. Таким образом, только доходность от инвестирования позволяет средствам на счетах граждан расти. Даже для сохранения средств необходимо, чтобы доходность на несколько процентов была выше инфляции.

Если оценка НРА окажется верной, то в среднем реальная доходность может быть минимальной.

В соответствии с законодательством РФ работодатель выплачивает в Пенсионный фонд 22% от начисленной заработной платы за каждого работника. Из них 16% следует направить на создание страховой пенсии работника, остальные 6% — на создание накопительной пенсии. С 2014 по 2022 год отчисление 6% страховых взносов на накопительную пенсию будет заморожено, так что все 22% страховых взносов будут использованы для формирования страховой пенсии.

О том, кому в 2021 году проиндексируют пенсии, читайте в специальном материале ФАН.