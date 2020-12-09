В причастности к смерти актрисы Нины Акимовой заподозрили ее сына

Москва, 9 декабря. Сын актрисы Нины Акимовой Алексей Решетов считает, что его мать могли убить за жилье. Но в окружении артистки озвучивают другую версию: к смерти Акимовой мог быть причастен ее сын, избивавший мать ранее.

В прошлый четверг Акимова была обнаружена мертвой в своей столичной квартире на Мосфильмовской улице. Московские СМИ сообщали, что актриса умерла при странных обстоятельствах: при осмотре тела на лбу женщины были обнаружили гематомы. Источник ФАН сообщал, что, по одной из версий следствия, смерть артистки носила естественный характер.

Тело обнаружил сын Акимовой. В программе «Прямой эфир» он рассказал подробности того рокового дня. По его словам, 2 декабря он был дома. Накормил мать, дал ей таблетки, а после отправился к соседу.

«Возвращаюсь и с порога спрашиваю: «Будешь есть?». Ноль эмоций», — рассказал он.

Решетов — приемный сын Акимовой. Когда два года назад актриса стала чувствовать себя плохо, он переехал к ней, отказавшись от некоторых карьерных предложений. По его словам, «у матери пытались отнять квартиру», на которую ранее она написала генеральную доверенность на имя сына.

Не все знакомые семьи разделяют мнение Решетова. В частности, консьержка дома, где жила Акимова, заявила, что ее сын лишал мать пенсии и мог избить ее.

«Он нигде не работал, пьет. Мне кажется, может, и что-то другое употребляет. Когда он ее избил, это было месяца два назад, мы тут подняли кипиш. Он такой пьяный был», — рассказала она.

Сам Решетов ответил на это, что консьержка его оговорила. По его словам, мать действительно попадала в Боткинскую больницу с травмами. Но синяки она получила в результате падения.

Актриса Ирина Леонова, подруга Акимовой и коллега по театру, рассказала, что какое-то время жила у артистки. Тогда у нее завязался роман с Решетовым, который закончился в октябре скандалом: мужчина выгнал ее из дома.

«Один раз он меня толкнул, и я ударилась скулой об стену», — рассказала Леонова.

Известно, что год назад Акимову госпитализировали со следами избиения: на лице, руках и груди женщины были ушибы и синяки. В избиении заподозрили родственников Акимовой, но официального подтверждения этой информации не поступало.