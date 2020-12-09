Футуролог описал будущее России до 2050 года

Санкт-Петербург, 9 декабря. Вся экономика к 2050 году должна быть полностью перестроена, абсолютно все люди будут заниматься непривычными для сегодняшнего дня делами, сообщил прикладной футуролог, консультант по стратегии Данила Медведев в эфире медиацентра «Патриот».

«Развитие технологий зависит от конкретных людей и организаций, не только от государства, поэтому 2021 год будет таким же непростым, как и 2020-й. По этому поводу порадовать никого не могу. Будем и дальше разбираться с последствиями пандемии, с последствиями экономического кризиса, который этим вызван», — оценил Медведев перспективы страны на предстоящий год.

Несмотря на критический взгляд, футуролог отметил и важный позитивный момент. Речь идет, по его словам, об указе президента РФ номер 666, в котором, в частности, сказано, что правительству нужно разработать стратегию развития страны до 2050 года.

«Планирование хотя бы до середины века может помочь понять, в какую сторону идет развитие, надеяться на что-то новое», — подчеркнул Медведев.

Как объяснил футуролог, современное планирование крайне ограничено, фактически «по линейке» продлевается график на пять лет вперед. России же очень важно видение на 2050 год. И это видение не может быть таким же, как сейчас.

Отвечая на вопрос, какой он видит Россию в 2050 году, Медведев сообщил, что вся экономика за 30 лет должна быть полностью перестроена.

«Сейчас мы ориентированы на экспорт углеводородов. К 50-му году ни одна страна мира не будет у нас покупать нефть, потому что никто не будет сжигать ее. Это значит, что всю экономику нужно перестроить», — отметил он.

К примеру, предположил футуролог, в будущем на мощностях «Роснефти» будут производить продукты, и сельское хозяйство исчезнет за ненадобностью. Все люди, по его предположению, будут заниматься другими, совершенно непривычными сегодня делами. Но одно понятно точно — поменяется все.