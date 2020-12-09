Потомственная ведьма рассказала, чего ожидать от 2021 года

Санкт-Петербург, 9 декабря. Конец 2020 года обещает быть спокойным и не таит в себе ничего сверхъестественного, сообщила Алена Полынь, потомственная ведьма, основатель международной магической организации «Империя Сильнейших Ведьм» в эфире Медиагруппы «Патриот».

Отвечая на вопрос, будет ли конец 2020-го еще более ужасным, чем весь год, Полынь подчеркнула, что проблема людей заключается в том, что они воспринимают год, как что-то плохое, тем самым привлекая неприятности.

«Декабрь — неплохой месяц, он месяц передышки. Ничего сверхъестественного не будет. Ничего ужасного ждать не стоит», — сообщила потомственная ведьма.

По мнению Полыни, в декабре Россия все еще не выйдет из пандемии, она останется с нами и в начале следующего года. При этом январь обещает быть спокойнее февраля, если говорить о болезнях.

Ведьма отметила, что в год крысы все шло исподтишка, крыса хитрила весь год. Год быка придет 12 февраля и все сильно изменит. По ее словам, 2021-й обещает быть тяжелым для тех, кто родился в год быка, поскольку хозяин года приходит через 12 лет и спрашивает за этот период с человека. Если человек ошибался, то будет наказан.

Начинается сильное движение в год быка, потому что он идет напролом — это быстрые перемены и открытые конфликты. Бык все делает мгновенно, добавила потомственная ведьма.

«С пандемией мы научимся жить. Но придут новые вирусы, это неизбежно. Нужно правильно научиться жить в этих условиях, а для этого, прежде всего, нужно правильно взаимодействовать с пространством. К примеру, правильно встречать праздники. На предстоящий Новый год правильно наряжать елку», — отметила Полынь.

Она настоятельно рекомендовала вешать на елку символичные игрушки, означающие то, что человек хочет получить на следующий год. К примеру, если вы хотите новое жилье — стоит украсить елку игрушкой в виде домика. И не стоит «напиваться до умопомрачения», чтобы не провести следующий год в болезнях.

Психолог Марианна Абравитова ранее в беседе с ФАН дала россиянам советы, как не впасть в депрессию и настроить себя на новогодний лад. По ее словам, чтобы появилось новогоднее настроение, нужно сосредоточиться на своих родных. Вспомнить семейные традиции и осознать, что их нужно сохранять. Психолог рекомендует также не акцентировать внимание на новостях об эпидемиологической обстановке и не поддаваться всеобщей панике.