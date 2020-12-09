Малышева назвала опасные для жизни комнатные растения

Москва, 9 декабря. Теледоктор Елена Малышева перечислила популярные комнатные растения, которые могут быть крайне опасны для человека.

Наибольшую опасность, по словам Малышевой, таят в себе диффенбахия, монстера и антуриум. Сок и выделения диффенбахии ядовиты, попадая на слизистую они могут вызывать отеки. Причиной этого является оксалат кальция, содержащийся в растении. В программе на первом канале показали фотографии детей, решивших ради интереса откусить лист диффенбахии. На снимках лица малышей очень сильно отекли и покраснели.

Монстера, очень популярное у россиян растение, также ядовито, сообщила Малышева. В ней также есть оксалат кальция. Ночью же цветок выделяет большое количество углекислого газа.

Антуриум опасен тем, что в нем содержатся вещества, стимулирующие выработку гистамина при попадании на кожу. Это может привести к сильной аллергической реакции вплоть до анафилактического шока.

«Наш совет: никакие растения не выставлять в школах», — подчеркнула Малышева.

Теледоктор вместе с гостями ее программы на Первом канале посоветовали не держать растения в спальнях и детских комнатах. Даже если они и безопасны, то на их листьях все равно скапливается много пыли, а в грунте — грибок.

Ранее Малышева предупредила зрителей своей программы, что нанесенные на кожу средства с алоэ вера могут таить в себе смертельную опасность, поскольку на солнце они провоцируют развитие злокачественных новообразований. Она подчеркнула, что на сегодняшний день нет никаких достоверных медицинских данных, которые бы подтверждали «целебные свойства» алоэ.

Теледоктор настоятельно советовала не выходить на солнце после нанесения на кожу крема на основе алоэ вера.