Чем запомнились коррупционные скандалы при Дональде Трампе

Несмотря на то, что на мировой арене Соединенные Штаты позиционируют себя в качестве образцового демократического государства, с подкупами и взяточничеством у них ситуация не идеальна — США находятся на 23 месте (из 180) в рейтинге стран по уровню коррупции.

По мнению простых американцев, эта проблема является второй по величине после безработицы. Более того, 75% граждан Америки, согласно опросу аналитического агентства Gallup, считают руководство своей страны коррумпированным. Тем не менее, информации по данному вопросу в публичном доступе не так много: она тщательно оберегается от просачивания в информационное пространство для сохранения «безупречной» репутации Америки.

Дональд Трамп в ходе своей предвыборной гонки в 2016 году уделял борьбе с коррупцией особое внимание, обещая «осушить политическое болото», образовавшееся в Вашингтоне, округ Колумбия. Несмотря на данные американскому народу обещания, полностью победить коррупцию не удалось: в ходе его президентского срока на поверхность всплыло несколько громких инцидентов.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбирала самые нашумевшие коррупционные скандалы, разразившиеся в США за время президентского срока Дональда Трампа.

Первое дело, связанное с коррупцией, прогремело почти сразу же после инаугурации Трампа в 2017 году. Фигурантами скандала стали несколько сотен военнослужащих Вооруженных сил США, 60 из которых являлись действующими и бывшими американскими адмиралами.

История получила запоминающееся название «Дело Жирного Леонарда» по имени одного из его главных фигурантов — сингапурского бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса, ведущего дела в Малайзии. Свое обидное прозвище предприниматель получил за высокий рост и тучное телосложение.

В период с 2006-го по 2013 год Фрэнсис собирал с американских военнослужащих секретную информацию, чтобы позже использовать ее с целью получения контрактов ВМС США для своей компании Glenn Defense Marine Asia на выгодных условиях. Сотрудничая с Министерством обороны Соединенных Штатов, фирма Леонарда зарабатывала огромные деньги на организации поставок топлива, воды и продовольствия для американских кораблей в портах всего Азиатского региона. Генералы ВМС США не оставались без благодарности Фрэнсиса, который платил им щедрыми взятками: оплачивал их счета в роскошных ресторанах, поил элитными спиртными напитками и устраивал многодневные вечеринки с проститутками.

Продолжаться подобное долго не могло, поэтому в 2013 году Фрэнсиса арестовали и поместили в тюрьму города Сан-Диего, штат Калифорния, США. В январе 2015 года он сознался по обвинению во взяточничестве и мошенничестве. В результате своей незаконной деятельности Леонард заработал не менее 35 миллионов долларов.

Разумеется, наказания не избежали и американские военнослужащие. В 2017 году офицера ВМС США Тодда Дейла Малаки приговорили к 40-месячному тюремному сроку с отбыванием наказания в федеральной тюрьме за передачу секретных документов сингапурскому бизнесмену. «Дело Жирного Леонарда» стало мощным ударом по репутации Военно-морских сил Соединенных Штатов.

Образовательная система США, считающаяся одной из лучших в мире, в 2019 году также подпортила себе доброе имя. Простые американцы были в ярости — и не напрасно, ведь для поступления в элитный колледж требуются очень большие деньги. Порой самым светлым умам страны и самым упорным ее труженикам приходилось отказаться от качественного высшего образования.

В это же время наиболее обеспеченные американские граждане проталкивали в университеты своих не самых способных детей, используя откровенно неправомерные методы.

В штате Калифорния некий 58-летний Уильям Сингер принял решение основать компанию Edge College & Career Network, официальной деятельностью которой являлась подготовка абитуриентов к поступлению в высшие учебные заведения. Наряду с этим, он догадался создать благотворительный фонд Key Worldwide Foundation, по документам занимавшийся финансовой помощью детям из малообеспеченных семей.

С 2016 года на счета фонда переводились средства, которые, после удержания процента за услуги Сингера, шли на взятки сотрудникам вузов. За каждого «уникального и талантливого» абитуриента преподаватели требовали от 10 до 15 тысяч долларов. Уильям брал с родителей поступающих от 100 тысяч до 6,5 миллионов, отдавал сотрудникам учебных заведений требуемую сумму, а разницу клал себе в карман. Однако в марте 2019 успехи Сингера закончились: он был арестован и взят под стражу.

Среди вузов, в которые поступили дети клиентов Сингера, были Йельский и Стэнфордский университеты, университеты Джорджтауна, Техаса, Южной Калифорнии, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. По мнению следствия, часто дети не знали, что поступили в результате мошенничества; никому из них не предъявлены обвинения.

В 2020 году также не обошлось без крупного скандала, который, на этот раз, касался самого президента. В июле политические круги активно обсуждали новость: президент США Дональд Трамп отменил тюремный срок своему бывшему советнику и другу Роджеру Стоуну. Сенатор США от штата Юта Митт Ромни назвал произошедшее «беспрецедентной исторической коррупцией».

Unprecedented, historic corruption: an American president commutes the sentence of a person convicted by a jury of lying to shield that very president. — Mitt Romney (@MittRomney) July 11, 2020

Ранее, 25 января 2019 года, Стоун был арестован по семи уголовным обвинениям. В том числе за дачу ложных показаний в ходе слушаний в Конгрессе США, посвященных «российскому вмешательству» в президентские выборы 2016 года, которое так и не было никем доказано, а также за попытку воспрепятствовать правосудию. Как установил специальный прокурор Роберт Мюллер, именно Стоун общался с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и хакерами, получившими доступ к переписке Хиллари Клинтон.

В феврале по итогам судебного процесса Роджера приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы, однако, в Белом доме незамедлительно заявили, что Стоун стал жертвой мистификации, с помощью которой противники Трампа и их союзники в прессе пытались подорвать позиции американского лидера.

Roger Stone was targeted by an illegal Witch Hunt that never should have taken place. It is the other side that are criminals, including Biden and Obama, who spied on my campaign - AND GOT CAUGHT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2020

Не прошло и полугода, прежде чем 11 июля Дональд Трамп, как и предполагали американские политические аналитики, опубликовал указ о помиловании своего бывшего советника.

Решение Трампа освободить Стоуна от тюремного заключения существенно усилило тревогу среди представителей американской политической элиты, по мнению которых, администрация президента в очередной раз вмешалась в деятельность системы правосудия.

Роджер Стоун был всего лишь одним из многих приближенных президента, которому оказали поддержку. Так, в феврале 2020 года Трамп сократил 14-летний срок заключения Рода Благоевича, бывшего губернатора штата Иллинойс, обвиненного в попытке продать место в Сенате. Кроме того, американский лидер помиловал ряд своих сторонников, в том числе шерифа округа Марикопа Джо Арпайо, который не повиновался приказу судьи остановить расовую сегрегацию иммигрантов. В списке помилованных оказался и консервативный комментатор Динеше де'Суза, осужденный за нарушения финансирования избирательной кампании Трампа в 2016 году.

В 2020 году Соединенные Штаты не только не совершили рывок в сфере борьбы с коррупцией, но, напротив, сделали серьезный шаг назад. Масштабные фальсификации на выборах президента США в ноябре стали тому еще одним свидетельством и подтверждением.

Средства массовой информации, неподконтрольные республиканской администрации, назвали Дональда Трампа «самым коррумпированным президентом» за всю историю Америки. По версии прессы, он пытался не только препятствовать правосудию, отменяя меры пресечения своим политическим союзникам, но и заработал миллионы долларов, приказывая федеральным агентствам в служебных целях бронировать дорогие номера в принадлежащих ему отелях.

В сентябре 2020 года сотрудники американской газеты New York Times получили доступ к налоговым документам президента, из которых следовало, что Трамп годами не платил подоходный налог, указывая в декларациях неизменно высокие убытки.

Тем не менее, несмотря на все скандальные журналистские расследования, действующий президент так и не был привлечен к ответственности. Вполне вероятно, что данный факт был обусловлен тотальным контролем Дональда Трампа над всеми силовыми и влиятельными судебными ведомствами страны.

Однако после победы демократа Джозефа Байдена на президентских выборах ситуация может кардинально поменяться и не исключено, что лидер республиканцев будет привлечен к уголовной ответственности за предполагаемую коррупционную деятельность.