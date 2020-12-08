Леди Гага исполнит главную роль в фильме об убийстве Гуччи

Москва, 8 декабря. Эпатажная певица Леди Гага и знаменитый актер Джереми Айронс примут участие в грядущей драме от голливудского режиссера Ридли Скотта.

Предстоящая кинолента расскажет об убийстве наследника легендарного дома моды Маурицио Гуччи. Фильм станет экранизацией книги Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Сюжет картины расскажет историю заказного убийства Маурицио, который был застрелен в собственном офисе в 1995 году.

В основном актерском составе числятся Леди Гага, которая исполнит роль Патриции Реджани, бывшей супруги Маурицио и заказчицы его убийства. Джереми Айронс воплотит Родольфо Гуччи, сына основателя итальянского бренда и отца Маурицио. Кроме того, в фильме примут участие музыкант и актер Джаред Лето, голливудская звезда Аль Пачино и Адам Драйвер, покоривший мир кино после работы в «Черном клановце».

Тем временем коллеги Ридли Скотта Кэти Эллвуд и Риз Томас уже приступили к работе над долгожданным многосерийным проектом «Соколиный глаз». Картина расскажет историю популярного супергероя вселенной Marvel.