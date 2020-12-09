Как пакистанские генералы стали мультимиллиардерами

Пакистан — 120-е наименее коррумпированное государство из 180, согласно Индексу восприятия коррупции за 2019 год, опубликованному Transparency International. В стране нет развитого производства или сферы услуг. Наращивание военной силы на границе с Индией и тренировка боевиков — это все отрасли, в которых Пакистан преуспевает. Именно армия стала источником наиболее грязных коррупционных скандалов в стране.

Подробнее о том, как пакистанские военные превратились в бизнесменов-миллиардеров, рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

За последние два десятилетия в Пакистане произошло множество серьезных скандалов, связанных с людьми, занимающих высокие посты в армии.

Генералы, действующие и отставные, получали взятки от иностранных дипломатов, устраивались на работу в зарубежные компании, нанимались местными бизнесменами для лоббирования интересов, помогали членам своих семей заключать сомнительные сделки. Никого не удивляет использование служебного положения для торговли услугами, особенно «крышевания» бизнеса. В неспокойных районах страны процветает вымогательство и рэкет. Комиссионные и отступные при заключении оборонных контрактов давно стали неизбежным злом.

Несколько показательных примеров из пакистанской истории.

Бывший военный диктатор генерал Первез Мушарраф взял у саудовского короля миллионы долларов на покупку квартир в Дубае и Лондоне. Другой бывший командующий армией, генерал Ашфак Первез Кайани, как утверждалось, покрывал сомнительные земельные сделки своих братьев, пока он находился в должности командующего.

В своей книге «Битва за Пакистан» автор Шуджа Наваз упоминает слухи о том, что Кайани скупал недвижимость в крупных масштабах. Преемник генерала — Рахиль Шариф, получил 36 гектаров первоклассной сельскохозяйственной земли стоимостью от 25 до 50 миллионов евро недалеко от границы с Индией. Хотя законодатели ставили под сомнение эту сделку, военные защищали ее как соответствующую процедуре.

«Коррупция в пакистанских вооруженных силах столь же безудержна, как и в любом другом государственном учреждении», — говорит Ариф Джамаль, американский аналитик по исламизму и безопасности.

Армия занимается контрабандой нефти и наркотиков через границы западной пакистанской провинции Белуджистан. Военнослужащие также зарабатывают деньги, используя контрольно-пропускные пункты в беспокойном районе. Все водители должны давать взятки офицерам, чтобы пройти через посты. И это всего лишь несколько примеров.

Во время военного правления генерала Зия уль-Хака (1977-1988) за 100 тысяч пакистанских рупий военные судьи уменьшали срок приговора на один год. Взятка передавалась после вынесения вердикта или в ходе апелляционного процесса. Гражданская полиция, которая обычно сопровождала заключенного, забирала деньги, прежде чем передать их военному судье.

Распространенная в Пакистане форма наказания осужденного — удар плетью. За отмену одного удара была установлена такса в 15 тысяч пакистанских рупий. Поэтому военные суды неистовствовали, приговаривая к длительным срокам и 10-15 ударам плетью каждого, кто был задержан в соответствии с законами военного положения.

Судя по информации СМИ, коррупция в пакистанской армии процветает на всех уровнях. Солдат подкупает офицера, если ему нужен отпуск, чтобы навестить свою семью. Офицер подкупает старшего по званию, чтобы получить назначение в хороший район. Самые старшие военачальники — долларовые миллионеры, владельцы недвижимости и коллекционеры дорогого оружия и прочих атрибутов роскоши.

Генерал-майор Азхар Навид Хаят Хан в 2016 году был назначен генеральным инспектором пакистанского региона Пенджаб.

За свою блестящую карьеру этот яркий лидер был удостоен нескольких почетных званий, таких как военный наблюдатель Пакистана в Организации Объединенных Наций, старший национальный представитель в Центральном Командовании Соединенных Штатов Америки и генеральный директор департамента людских ресурсов Пакистанского разведывательного агентства.

Согласно сообщениям СМИ, его месячная зарплата составляет всего 250 тысяч пакистанских рупий. Это не помешало ему стать владельцем участка площадью 500 квадратных ярдов в Исламабаде, коммерческой площади в бизнес-комплексе в том же городе, фермерского дома площадью 200 квадратных ярдов в Карачи и сельскохозяйственных угодий стоимостью в миллионы долларов.

Помимо недвижимости, Азхар Навид Хаят Хан является владельцем впечатляющей коллекции «подарков». Среди них — пистолет Карла Уолдера, дробовик Beretta Xtreme, двуствольный дробовик Silver Pigeon и винтовка M16 A1. В совокупности стоимость этого оружия исчисляется миллионами пакистанских рупий.

Однако Азхар Навид Хаят Хан далеко отстает по объему капитала от своих более высокопоставленных коллег.

Например, его значительно обогнал генерал-лейтенант Дж. Асим Баджва — председатель Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК), а также специальный помощник премьер-министра Имрана Хана по вопросам информации.

99 companies

130 franchises

13 comm properties including 2 shoppling centers in US

Son Eusha purchased 2 houses in United States when Lieutenant General Asim Saleem Bajwa was commander Southern Command#BajwaLeaks #AsimBajwa #تیمرگرہ_میڈیکل_کالج_بچاؤ pic.twitter.com/QXa85YrzcS — Dr.Naqeebullah Ansari(DNA) (@DNA65746839) August 28, 2020

В докладе, опубликованном пакистанскими СМИ, утверждается, что генерал-лейтенант Асим Баджва, его жена и двое сыновей владеют бизнес-империей, которая создала 99 компаний в четырех странах, включая договор франшизы со 133 ресторанами стоимостью около 39,9 миллиона долларов. Скандал оказался слишком громким даже для Пакистана, и Асим Баджва подал в отставку.

Учитывая преобладающее влияние пакистанской армии практически во всех сферах национальной жизни, бизнесмены в стране пришли к выводу, что нанимать генералов в отставке на солидные зарплаты — самый верный способ выполнить работу, получить допуск, запугать конкурентов и клиентов. Бывшие офицеры внешней разведки и руководители Межведомственного управления по связям с общественностью наиболее востребованы на корпоративном рынке труда высокопоставленных военных пенсионеров.

Хотя трудоустройство после выхода на пенсию не является незаконным, возникают серьезные проблемы конфликта интересов, особенно когда генералы используют свое влияние для продвижения коммерческих интересов частных работодателей.

Один из ярких примеров такого конфликта — случай, когда бывший шеф пакистанской разведки вместе с другими генералами в отставке организовал аренду земли пакистанских железных дорог по бросовой цене для гольф-клуба в Лахоре. Несмотря на то, что дело получило широкую огласку, в течение многих лет против бывших генералов не было предпринято никаких действий.

Graft case against Pakistan's 4 top ex-army officers reopened... pic.twitter.com/5zTIr0lJON — State Times (@State_Times) February 21, 2018

Одно из самых громких дел было возбуждено против трех генералов в отставке, которые инвестировали деньги Национальной логистической ячейки на фондовом рынке в обмен на комиссионные и откаты.

Таким образом, они растратили около 10 миллионов евро бюджетных денег. Поскольку к моменту возбуждения дела все трое уже находились в отставке, пакистанская армия восстановила их в должностях, чтобы дело рассматривал военный суд, а не гражданский. Двое из обвиняемых — генерал-полковники — были отпущены судом, а третий был наказан «увольнением со службы».

Пакистанские военные генералы полюбили грязные деньги во время Афганской войны (1979-1989). Иностранная помощь, поступавшая через западные правительства и консорциумы, плюс побочный бизнес по выращиванию и продаже героина привели к качественным изменениям в том, как действовала пакистанская армия. Она превратилась не только в бизнес-конгломерат, но и в наркокартель, поставлявший героин всему остальному миру.

В своей книге Military INC Айша Саддика оценила военный бизнес в 2007 году более чем в 10 миллиардов евро, что примерно в четыре раза превышало общий объем прямых иностранных инвестиций в том же году. Она утверждает, что 100 высших военных генералов имеют общее состояние в 3,5 миллиарда евро.

Pakistan, A State Run By Parasite Capitalism



Latest corruption charges against Lt Gen Asim Bajwa, #CPEC chairman, are only tip of the grimy iceberg rooted in Pakistan Army. Dr Amjad Ayub Mirza on the history of corruption in Pak Army@AmjadAyubMirza1 https://t.co/00NxdagWCu — LokMarg (@LokMarg) September 3, 2020

Пакистан — геостратегически важная страна, расположение которой могло бы сделать ее одним из торговых центров мира. Однако военные, которые фактически держат и политическую, и экономическую власть в стране, не заинтересованы в смене курса развития Пакистана. До тех пор, пока пакистанская армия будет подминать под себя все более или менее прибыльные инвестиционные проекты в стране, выступая ключевым игроком на бизнес-поле, Исламабад не может рассчитывать на приток иностранных инвестиций.

Исключением будут стратегические стройки Китая, который способен защитить свои инвестиции, какие бы генералы ни пришли к власти. В отсутствие инвестиций невозможно развитие страны и, следовательно, у граждан нет надежды на повышение уровня жизни.

Служба в коррумпированной армии и предлагаемые ею высокие, но незаконные доходы — один из немногих доступных социальных лифтов для пакистанских юношей, которые хотят выбиться из нищеты. Таким образом, замыкается порочный круг, и надеяться на решение проблемы коррумпированной военщины в Пакистане в ближайшее время не приходится.