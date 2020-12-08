Немецкий турист избежал восьми лет тюрьмы за оскорбление президента Турции

Анталья, 8 декабря. Турист из Германии, которого арестовали за оскорбление президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отпущен на свободу.

Издание Sabah сообщает, что дело о задержании иностранца Кристиана Б. приобрело широкий резонанс. По информации источников, даже генконсул ФРГ в Анталье Вольфганг Вессель принял участие в данном процессе.

Немецкий стоматолог утверждал, что не говорил нелестные высказывания в адрес действующего лидера государства и не причастен к разжиганию розни. Изначально мужчине грозило до восьми лет заключения. Потом суд приговорил его к полутора годам тюрьмы. Однако Кристиана Б. выпустили на свободу. После прохождения теста на коронавирус его депортируют в Германию.

На заседании подсудимый заявил, что любит Турцию, часто путешествует по стране, уважает Эрдогана и хорошо относится к мусульманам.

Напомним, что туриста обвинили посетители аэропорта Антальи, с которыми он стоял в очереди за багажом. Якобы в один момент немец стал оскорблять жителей республики и главу государства. Очевидцы зафиксировали инцидент на камеру мобильного телефона и обратились в полицию. Свидетель Али Ихсан Ш. сказал, что Кристиан Б. назвал граждан страны убийцами австрийцев, имея в виду недавний теракт в Вене.

Ранее ФАН сообщал, что турецкие оппозиционеры обвинили Эрдогана в тысячах смертей из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Политики заявили, что лидеру необходимо уйти в отставку.