Террористы 37 раз открывали огонь по населенным пунктам Сирии

Дамаск, 8 декабря. Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 в нарушение режима прекращения огня 37 раз открывали огонь по населенным пунктам сирийских провинций Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Со стороны боевиков, подконтрольных Турции, за минувшие сутки не было зафиксировано фактов нарушения режима прекращения огня.

Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 37 обстрелов со стороны позиций террористов «Джебхат ан-Нусры» (в том числе по данным сирийской стороны — 31 обстрел) в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.

В ЦПВС добавили, что в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Хасака и Ракка. Армейская авиация провела воздушное патрулирование.

Ранее ФАН сообщал, что в северной части сирийской провинции Идлиб на территории лагеря для беженцев в районе населенного пункта Ад-Дана взорвался оставленный террористами снаряд. В результате этого инцидента один ребенок погиб, а еще пятеро получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.