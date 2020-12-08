За чей счет банкет? Обязан ли работодатель оплачивать тесты на коронавирус для сотрудников: мнение эксперта

По всему миру свирепствует новая коронавирусная инфекция. В условиях пандемии меняется привычный уклад жизни, и это касается практически всех ее сфер. В том числе по-новому складываются и оформляются взаимоотношения между работодателем и сотрудниками.

Многие слышали о том, что на предприятиях и в офисах должно проводиться обязательное тестирование работников на коронавирус, но далеко не все в курсе подробностей процедуры. Мы поговорили с опытным юристом и выяснили, правомерно ли требование работодателя иметь справку об отсутствии COVID-19, если да, то какой тест необходим для работы, и кто оплатит его проведение. На вопросы ФАН ответила юрист Юлия Холодионова.

Обязан ли работодатель оплачивать тестирование для сотрудников?

Отвечая на этот волнующий многих вопрос, Юлия Холодионова объясняет, что как таковая обязанность по оплате тестирования для работников ни в каких нормативных актах не прописана. Вместе с тем Трудовой Кодекс гласит, что работодатель вправе иметь доступ к информации о состоянии здоровья подчиненных, если она имеет отношение и напрямую влияет на возможность исполнять свои трудовые обязанности, а к таковой непосредственно относится и наличие отрицательного результата теста на COVID-19.

Наш эксперт рассказывает, что руководство не может заставить сдать тест на коронавирус, не говоря уже о том, чтобы вынуждать проходить тестирование за счет работника или вычитать эти расходы из его зарплаты.

Тест на коронавирус можно отнести к разряду обязательных медосмотров, а таковые, как известно, производятся за счет собственных средств и силами работодателя. В соответствии со статьей федерального закона «Об основах здоровья граждан Российской Федерации» для проведения данного типа манипуляций необходимо получить информированное согласие пациента в письменном виде, после чего работодатель должен из своих средств оплатить соответствующие расходы, которые, к слову сказать, можно после возместить через Фонд социально страхования, так что никто в накладе не останется. Важное уточнение: заявление на возмещение средств и комплект документов, подтверждающих понесенные расходы, необходимо подать в соответствующее ведомство в срок до 15 декабря 2020 года.

Следует отметить, что есть такие сферы деятельности, работа в которых требует абсолютной уверенности в состоянии своего здоровья и гарантий безопасности для окружающих. В этой связи справку об отсутствии COVID-19 могут требовать на предприятиях общественного питания, в школах, детских садах, больницах и других подобных учреждениях, на вредных производствах, в сфере пассажирских перевозок. В случае отсутствия требуемого документа работника могут временно отстранить от исполнения служебных обязанностей.

Итак, требовать от сотрудников справок об отсутствии коронавируса начальство не в праве, но и подчиненные, решившие по собственному желанию проверить здоровье, не могут компенсировать свои затраты за счет работодателя. Однако закон накладывает на руководство организаций ряд обязанностей по обеспечению безопасных условий труда для коллектива, среди которых, в числе прочих, и организация тестирования на новый вирус, а кроме того, обработка помещений дезинфицирующими растворами, дополнительные выплаты уборщикам или наемным клининговым компаниям, оптовая закупка антисептических средств, медицинских масок, одноразовых перчаток и т.д.

С какой периодичностью должны проходить проверки? Проверяют сразу всю организацию или только некий определенный процент сотрудников?

Согласно особому Указу № 12-УМ от 12 мая текущего года с 1 июня 2020-го работодатели обязаны проверять подшефные организации с целью выявления случаев возникновения COVID-19 каждые 15 календарных дней. Данная норма действительна для Москвы и может варьироваться в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретном регионе. В тестировании должны принимать участие не менее 10% сотрудников. При этом не исключается повторное тестирование одного и того же сотрудника, а размеры самого предприятия значения не имеют. В противном случае работодатель может быть привлечен к ответственности, предусмотренной статьей 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Если у кого-либо из работников результат теста окажется позитивным, работодатель не будет оштрафован при условии, что им не нарушались правила организации труда и поведения, принятые при введении режима повышенной готовности.

Какой именно тест должны сдавать сотрудники? Мазок или кровь на антитела?

Давайте разбираться: мазок (тест ПЦР — полимеразная цепная реакция) и сдача крови из вены на антитела (ИФА — иммуноферментный анализ по крови) — это разные анализы. Если в первом случае речь идет о сдаче теста на коронавирус, то во втором — на антитела, наличие которых подразумевает теоретическую невозможность повторного заражения.

«Первый тест сдают при появлении первых признаков заболевания, причем его необходимо сдавать с определенной периодичностью, а получение результатов занимает до семи дней. При наличии положительного результата по тесту, необходимо сдать повторный анализ, при этом, если он также будет положительным, то работнику предстоит двухнедельная самоизоляция. Граждане, контактировавшие с заболевшими коронавирусом, обязаны сдать один тест. А тем, у кого результат оказался положительным, нужно провериться на вирус еще два раза, иначе «больничный» лечащий врач «не закроет»», — уточнила Холодионова.

После получения третьего теста, отрицательного, на основании медицинского заключения работник признается здоровым, и только после этого может идти сдавать кровь на антитела. Важно знать, что данный анализ делается по желанию пациента, и заставить его в принудительном порядке работодатель не в праве! Известны случаи, когда в организациях выпускают специальные распоряжения касательно обязательной сдачи крови на антитела. Данное требование локального характера находится вне рамок правового поля и не подлежит к исполнению как ухудшающее положение работников в сравнении с действующими нормами трудового законодательства.

Может ли работодатель заставить сотрудника сдать тест?

Как объясняет Юлия Холодионова, если работник не входит в перечень лиц и не трудится в сферах, для которых тестирование является обязательным в силу возможности заразить других граждан, то такие требования незаконны.

Если вы вдруг получили зарплату меньше обычного и поняли, что недостающую сумму вычли из вашего заработка за проведение теста, или вас вообще не пускают на рабочее места, не предоставляя отгул, то вы имеете полное право разрешить сложившуюся конфликтную ситуацию, обратившись в Трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

Учтите, что даже наличие на территории работодателя выявленных подтвержденных случаев коронавирусной инфекции не является основанием для принуждения остальных сотрудников к сдаче теста за исключением некоторых описанных выше случаев.

Могут ли потребовать тест при трудоустройстве?

Статья 65 Трудового кодекса Российской Федерации содержит четкий перечень документов и справок, которые требуются при приеме на работу. Помимо стандартных паспорта, трудовой книжки, ИНН и некоторых других вас могут попросить предоставить справку о состоянии здоровья, но там совершенно точно нет пункта о документе об отсутствии COVID-19 или наличии антител к вирусу.

В теории такое подтверждение может потребоваться для работников образования, медицины, общественного питания и транспорта и некоторых других. Однако и здесь нет прямого требования о предоставлении справки об отсутствии COVID-19. Будьте здоровы!