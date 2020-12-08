Лишится ли Крым туристов из-за ограничений на новогодние праздники

Введенные с 20 декабря по 15 января ограничения в Крыму заставили некоторых туристов пересмотреть свои планы на новогодние праздники. В этот период на полуострове не будут проводиться мероприятия на главных городских и сельских площадках. Кроме того, будут закрыты развлекательные центры, а гостиницам, отелям и санаториям запрещено проводить банкеты, корпоративы, свадьбы, концерты и другие массовые мероприятия. С 22:00 до 08:00 в республике будет запрещена работа ночных клубов, баров и дискотек.

Вместе с этим пришла еще одна неприятная весть: с 14 декабря Ялта переходит на почасовой график подачи воды.

ФАН выяснил у туроператоров, наблюдаются ли среди туристов случаи отмены туров в связи с усилением противоковидных ограничений в республике или по каким-то другим причинам, а также, сколько в этом году ожидается туристов на новогодние праздники в Крыму и Сочи.

Как заявил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в разговоре с корреспондентом ФАН, Крым является таким направление зимой, когда жизнь туриста в основном сконцентрирована в отеле, санатории или пансионате, куда он приехал.

«Активность туристов вне этих объектов размещения стремится, на самом деле, к нулю. То есть, конечно, никто там особо не планировал посещать концерты, разве что какие-то новогодние. Во всяком случае, отказов у нас нет, потому что там, в основном, замкнутый отдых на территориях отелей: посещение бассейна, SPA-зоны, медицинского кабинета и так далее. На море купаться люди тоже не ходят по понятным причинам. То есть люди выбирают такие отели, которые как раз не дают существовать автономно на их территории», — сообщил Ромашкин.

По словам собеседника издания, в прошлом году Крым на новогодние праздники посетили 100-150 тысяч человек, при этом летом в республику каждые сутки заезжает порядка 60–70 тысяч человек. Если же будет примерно такое же количество гостей и в этом году, то получается, что это почти как два хороших курортных дня летом, то есть — достаточно скромный показатель.

«При всей моей любви к Крыму, полуостров зимой значительно уступает зимнему Сочи, однако летом эти два курорта почти равны. В этом году мы ожидаем, что в Сочи приедет до полумиллиона человек. Дело в том, что в Сочи есть развитый горнолыжный курорт, зимний парк развлечений, шопинг, которого нет в Крыму по санкционным причинам — многие бренды не представлены в республике. Кроме того, в Сочи есть единственное в Краснодарском крае казино, которого нет в Крыму. То есть, если вы не катаетесь на лыжах и не хотите сидеть в отеле, то в Сочи есть чем заняться. В Крыму же с этим делом более скромно, поэтому туристы сосредотачиваются в местах непосредственного размещения», — заявил Сергей Ромашкин.

Вместе с тем он рассказал, что в этом году практически все компании, в том числе туристические и авиакомпании, возвращают деньги людям без штрафных санкций, даже если турист отказывается от поездки не по объективным, а субъективным причинам. Все понимают, что год был сложнейший, констатировал собеседник издания.

Пока каких-то резких отмен поездок и отказов от туров не наблюдается.

Также эту ситуацию прокомментировала ФАН руководитель PR-отдела национального туроператора «Алеан» Лариса Аханова. По ее словам, Крым входит в топ-3 популярных направлений на Новый год — новогодними предложениями на полуостров с 26 декабря по 10 января воспользуется не менее 10% туристов.

«Поездки на Новый год именно в Крым активно бронировались во время акции «Кешбэк на туры по России». По сравнению с прошлым годом, спрос на курорты Крыма вырос минимум в два раза, — сообщила Аханова. — Надо понимать, что зимой туристы ищут в Крыму совершенно другой отдых. В 90% случаев они предпочитают размеренный отдых в круглогодичных отелях Крыма и Сочи, с бассейнами и SPA, оздоровительными программами, возможностью сменить обстановку, погулять на свежем воздухе. Уже сейчас такие объекты размещения загружены на 70%».

По ее словам, на новогодние даты наибольшим спросом в Крыму пользуется Южный берег. Средняя стоимость путевки на семь ночей с авиаперелетом (при раннем бронировании) стартует от 35 тысяч рублей на одного человека.

Однако, как рассказывал ФАН ранее, если покупать путевки сегодня — буквально за три недели до заезда, то туры обойдется россиянам в весьма значительную сумму.