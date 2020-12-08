Соседов раскритиковал звезду «Комбинации» за исполнение хита Легкоступовой

Москва, 8 декабря. Волна критики обрушилась на солистку «Комбинации» Татьяну Иванову после того, как она исполнила хит Валентины Легкоступовой «Ягода-малина». Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Иванова неправильно исполнила песню покойной артистки.

По словам Соседова, ему не понравился «пластмассовый» голос певицы. Критик признался, что прослезился во время исполнения, но Иванова не смогла передать все эмоции в песне.

«Это песня-память по Валюше, ее надо исполнять более проникновенно! И в припеве надо петь более эмоционально — «ягода малина нас к себе манила», это ведь обращение к ней, это Валя нас манит!» — сказал критик во эфире НТВ.

Другие члены жюри попытались успокоить Соседова. Певица Maruv заявила, что не нашла недостатков в исполнении Ивановой. Поддержала звезду «Комбинации» и Наташа Королева, отметив, что песня легкая и светлая.

«В конце концов, у нас тут не поминки», — заключили члены жюри.

Однако Соседов остался при своем мнении и поставил Ивановой самую низкую оценку.

Напомним, российская певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 54-м году жизни после хирургического вмешательства из-за внутричерепной гематомы. При этом 6 августа Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов были доставлены в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию.

Позднее Фирсов был задержан правоохранителями. Супруг певицы заявил, что Легкоступова получила травму в результате падения в ванной, после чего два дня находилась дома, а позднее была доставлена в больницу. Анетта Бриль опровергает утверждения Фирсова. По ее словам, именно она доставила Легкоступову и Фирсова в наркологическую клинику. При этом у матери не было травм.