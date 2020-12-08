Увлечение соцсетями закончилось для женщины из Турции смертью

Измир, 8 декабря. Зависимость от социальных сетей закончилась убийством 57-летней жительницы Турции, пишет издание Sabah.

Инцидент произошел в многодетной семье на территории курортного Измира. 58-летний Бюлент С. жестоко расправился с супругой Язгюль С. Пропажу матери заметила старшая дочь. Она приехала в гости к родителям, но ей перегородил вход в квартиру отец.

Несмотря на уговоры, девушка зашла в дом и обнаружила разбросанные вещи на полу. Во время уборки гостья нашла тело женщины, завернутое в ковер, и вызвала полицию. Жандармы прибыли на место ЧП и задержали главу семейства с шестью детьми.

При осмотре убитой Язгюль С. криминалисты обнаружили несколько ножевых ранений. Она скончалась на кухне от большой кровопотери.

В ходе допроса мужчина признался, что зарезал супругу во время ссоры. Женщина испытывала зависимость от социальных сетей, что нередко приводило к словесной перепалке.

«Я разозлился, увидев, что она снова сидит в телефоне. Начались взаимные оскорбления, которые закончились убийством», — признался Бюлент С.

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Соседи не исключили, что убийству могли поспособствовать карантинные меры, введенные в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции. Комендантский час и боязнь заразиться вынудили людей долгое время находиться дома, что нередко приводит к ссорам.

В понедельник сообщалось, что турок напал на беременную девушку, нарушив ограничительные мероприятия. Он хотел вернуть бывшую возлюбленную, однако та уже оказалась замужем. В пылу ревности мужчина не ограничился оскорблениями и начал угрожать ей расправой. Нервного турка остановили полицейские.

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