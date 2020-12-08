Пиар-директор Алибасова оправдал его страсть к скандалам

Москва, 8 декабря. Бари Алибасов соответствует своему внутреннему наполнению, и все его поступки абсолютно естественны. Так пиар-директор продюсера группы «На-На» Вадим Горжанкин ответил на критику в адрес Алибасова за его постоянные скандалы.

Участник группы Владимир Политов в одном из интервью заявил, что скандалы, которые все время происходят вокруг Алибасова, не идут на руку группе «На-На». По его словам, у продюсера «со здоровьем не все в порядке», и группе хотелось бы абстрагироваться от его «выкрутасов».

Горжанкин в интервью Teleprogramma.pro подчеркнул, что группа «На-На» существует под началом Алибасова уже 30 лет, и «все у них в порядке». Музыканты должны быть ему благодарны.

По словам пиар-директора, Алибасов является ярким человеком, и то, что сейчас происходит вокруг него, — цветочки по сравнению с тем, «что он делал в советское время».

«Нынешние герои, которые говорят, что они скандальны — они просто отдыхают. Раньше за поступки Алибасова его могли посадить в тюрьму. То, что он сейчас делает, — это вполне естественно. Он соответствует своему личному наполнению. Если хотят, чтобы он был тихим пенсионером — это не его роль. Он всегда будет в тренде, и вокруг него всегда скандалы», — подчеркнул Горжанкин.

Алибасов в последние пару лет появлялся в СМИ с завидной для молодых музыкантов частотой. Широко обсуждалась его госпитализация после того, как он перепутал йогурт со средством для чистки труб. Скандал разгорелся с новой силой, когда пошли слухи о том, что вся эта история была выдумана ради пиара, а на самом деле продюсер проходил лечение в одной из московских клиник из-за злоупотребления алкоголем.

Всю осень общественность обсуждает развод Алибасова с Лидией Федосеевой-Шукшиной, а также их судебные споры из-за элитной квартиры в Москве. Пара несколько раз заявляла, что передумала расходиться. 13 ноября юрист Юлиан Соболев подтвердил ФАН информацию о том, что Федосеева-Шукшина все-таки подала на развод «окончательно и бесповоротно». По словам адвоката, это сделано в связи с тем, что Алибасов подал апелляцию на решение суда, принятое в пользу Федосеевой-Шукшиной по спорной квартире в Новой Москве.

Более того, в ноябре стало известно, что продюсер завел роман с молодой массажисткой, которая теперь якобы ждет от него ребенка. При этом Виктория Полторацкая успела в эфире федерального канала обвинить сына продюсера Бари Алибасова — младшего в нападении.

В конце прошлой недели шоумен вновь всколыхнул медиапространство. Знаменитость госпитализировали с критически низким давлением после передозировки «Виагрой».