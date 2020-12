На что тратят деньги наркобароны Латинской Америки

Латиноамериканские наркокартели славятся не только локальными «играми престолов» и бесконтактными доставками отрезанных голов на порог конкурентов. Наркоторговля — это многомиллиардная индустрия, которая существует благодаря высшим должностным лицам, взаимным услугам, глубокому уважению и нескончаемому потоку свежеотмытых наркоденег.

Последние, к слову, приятно тратить всем участникам «черного рынка», но немногим удается делать это с таким размахом, как в Латинской Америке.

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает о том, на что наркобароны и члены их семей спускают «честно» заработанные деньги.

Когда речь заходит о главах картелей и безумных тратах «для души», в первую очередь вспоминается Пабло Эскобар. В 1989 году журнал Forbes поместил главу Медельинского наркокартеля на седьмую строчку в списке самых богатых людей мира.

Подсчитать реальный доход предприимчивого выходца из колумбийских трущоб, который контролировал 80% продаж кокаина по всему миру, было практически невозможно. Денег было так много, что их приходилось прятать на складах и в стенах, куда легко проникали крысы.

Каждый год грызуны съедали почти 10% от выручки Эскобара. Но никто не расстраивался: по мнению руководства, пусть лучше будет так, 90% все равно достанется картелю, а не правоохранителям.

В собственности главы Медельинского наркокартеля находились больше тридцати загородных поместий, около пятисот тысяч гектаров земли и коллекция из сорока раритетных «Роллс-Ройсов».

Самой известной резиденцией Эскобара являлась вилла Hacienda Napoles.

На ее территории были вырыты 20 искусственных озер, шесть бассейнов и построен небольшой аэропорт. Также здесь располагался личный зоопарк Эскобара, любившего показывать гостям многочисленных антилоп, буйволов, носорогов, слонов и, конечно же, бегемотов. Последним, по слухам, наркобарон скармливал своих врагов. После смерти Эскобара бегемоты сбежали в джунгли.

I've seen some people speculating the antagonist of Cayo Perico to maybe be Tommy Vercetti or Martin Madrazo, but I believe the villain is going to be Rockstar's reimagining of Pablo Escobar, probably with a fictional yet similar name just to stay safe, for a few reasons (cont)