Россия и Египет заключили масштабную сделку в железнодорожной отрасли

Каир, 8 декабря. Россия доставила в Египет первые 22 железнодорожных вагона в рамках сделки на сумму более миллиарда евро.

Министр транспорта Камель Эль-Вазир подтвердил поставку более двух десятков единиц техники за один день. По условиям сотрудничества с отечественной компанией «Трансмашхолдинг» Каиру отправят 1300 вагонов.

Политик подчеркнул, что договор с Москвой является самым масштабным соглашением в истории египетского железнодорожного сектора. РФ уже импортировала 173 объекта в Северную Африку. Оставшиеся машины будут доставлять в страну по 35 штук в месяц.

Эль-Вазир рассказал о поставке 800 вагонов с кондиционерами и 500 с принудительной системой вентиляции, где движение воздуха осуществляют специальные приборы. Представитель Египта считает, что российская техника поспособствует улучшению функционирования железнодорожной отрасли, а также повысит качество услуг.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Каир и Москва эффективно взаимодействуют и в политической сфере. Так замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с египетским послом Ихабом Насром пути урегулирования кризиса на территории Ливии.