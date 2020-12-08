Мясников нашел «лазейку» в запрете алкоголя при вакцинации

Москва, 8 декабря. Употребление алкоголя в малых дозах никак не повлияет на результат прививки от коронавирусной инфекции.

Таким мнением с подписчиками в Telegram-канале поделился известный телеведущий и медик Александр Мясников. Он подчеркнул, что россияне с тревогой отнеслись к новости о том, что при вакцинации от коронавируса необходимо отказаться от алкоголя на 40 дней. По его мнению, такие рекомендации являются общими для всех прививок. В связи с этим он призвал россиян успокоиться.

«Все не так грустно! Ни одного исследования в мире, оценивающего влияние алкоголя на последствия вакцинации и подтверждающего негативный эффект, нет! Понятно, что если пить в лежку, то зачем вакцины? Там с организмом уже совсем другие проблемы», — отметил он.

При этом медик добавил, что страдающим от алкогольной зависимости рекомендуют делать базовый набор прививок по причине ослабленного иммунитета.

«Наверное, не имеет смысла принимать алкоголь накануне в день вакцинации, ну пару дней после. И так возможны повышение температуры, боль в теле, небольшое недомогание. Зачем усугублять? Но и только», — пояснил он.

Мясников подчеркнул, что употребление спиртных напитков в малых количествах никак не повлияет на результат прививки от коронавирусной инфекции. При этом речи не идет о злоупотреблении алкоголем.

Недавно Мясников объяснил россиянам, по какому принципу работает вакцина от новой коронавирусной инфекции. Он также напомнил, что «Спутник V» является единственным на данный момент препаратом, разрешенным к использованию в РФ.