Правительство ЦАР располагает всеми материалами для обеспечения всеобщего голосования

В международный аэропорт Мпоко 8 декабря прибыла заключительная партия карточек избирателей, необходимых для регистрации граждан Центральноафриканской Республики, которые будут принимать участие в выборах 27 декабря 2020 года.

В конце прошлой недели в главную воздушную гавань страны из Южно-Африканской Республики были доставлены 12 000 избирательных урн и 4200 комплектов специального оборудования, необходимого для учёта, обеспечения сохранности и последующей обработки бюллетеней.

Оказание помощи ЦАР в проведении прозрачного избирательного процесса осуществляется при посредничестве Программы развития Организации Объединённых Наций.

Действующий президент Фостен-Арканж Туадера и члены правительства Центральноафриканской Республики делают всё, чтобы на основе предстоящих выборов были сформированы устойчивые механизмы мирной передачи власти в стране, которая как никто в мире пострадала от правления тиранов и продолжительных гражданских войн.