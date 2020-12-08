Сил больше нет: врачи США обратились к американцам с просьбой

Медицинские работники Калифорнии работают на износ и не щадят себя, но при этом все равно не могут справиться с нагрузками: в штате госпитализируют рекордное количество американцев с подтвержденным коронавирусом, многих из них уже не получается спасти. Врачи и медсестры бьют тревогу — ситуация им неподвластна, COVID-19 в этой схватке побеждает.

CNN отмечает, что еще летом медучреждения Соединенных Штатов справлялись с пандемией, а их сотрудники активно работали над улучшением качества лечения и думали над проблемой нехватки средств индивидуальной защиты. Теперь все изменилось: измотанные специалисты трудятся и днем, и ночью, чтобы не допустить миллионы смертей.

«Когда мы говорим об отделениях интенсивной терапии, важно помнить не только о кроватях, матрасах и подушках. Ограничивающий и самый важный фактор в уходе за людьми, заболевшими COVID-19 — это медицинский персонал. Сейчас мы испытываем острую нехватку специалистов», — призналась президент и генеральный директор Калифорнийской больничной ассоциации Кармела Койл.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом встревожен тем фактом, что госпитализации, вызванные коронавирусом, возросли на 72%, а количество тяжелых пациентов, находящихся в реанимации, увеличилось на 69% за последние две недели. В понедельник Ньюсом рассказал, что официальные лица штата сделали запрос в кадровых агентствах на 815 дополнительных медицинских работников, некоторые специалисты были запрошены у федерального правительства. По славам губернатора, новые кадры приступят к работе уже на этой неделе, половина из них сосредоточится на реанимации.

Кармела Койл призвала американцев помочь врачам. Она подчеркнула, что медработники истощены, и граждане должны о них подумать.

«Лучшее, что мы можем сделать, это не снимать маски, оставаться дома в безопасности. Все мы устали от мер и изоляции, но сейчас это необходимо. 12% зараженных жителей США попадают в больницу. Самое важное напоминание — мы не можем терять бдительность. Мы хотим сохранить способность лечить не только пациентов с COVID-19, но и пациентов с сердечными приступами, инсультами, онкологическими заболеваниями и многих других», — сказала Койл.

Огромный рост числа пациентов сказывается на всей системе здравоохранения страны, также пандемия отражается и на экономическом состоянии государства. Две вакцины, требующие пару прививок с интервалом в три-четыре недели, еще проходят оценку Управления по санитарному надзору. Уже известно, что несколько добровольцев после вакцинации скончались. Об этом сообщило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

Губернатор штата предполагает, что до конца года в Калифорнию будут доставлены 2,16 миллиона доз. За начальными дозами последуют вторые дозы, необходимые для иммунитета.

Ранее ФАН писал, что на фоне пандемии у американцев закончились деньги на еду. Около 20% жителей Штатов не могут позволить себе даже нормальное и сбалансированное питание. По информации CNN, каждый шестой американец не представляет, где ему сейчас взять денег на еду. Безработица на фоне пандемии только растет, а бизнес испытывает колоссальные сложности.