Судан подтвердил своё согласие на создание базы ВМФ России в Красном море

Представители сторон 8 декабря 2020 года подписали соглашение сроком на 25 лет о строительстве пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-Морского Флота РФ в районе города Порт-Судан.

Непосредственно на территории пункта материально-технического обеспечения будут проходить службу 300 российских военнослужащих. Все объекты инфраструктуры на территории базы будут возведены силами МО РФ на собственные средства. Подписанное соглашение действует в течение 25 лет и автоматически продлевается на последующие 10 лет при сохранении согласия сторон.

По условиям договора, у причала ПМТО смогут одновременно находиться на стоянке не более 4 кораблей ВМФ России. При этом в соглашении не указано количество судов, которые могут оставаться на рейде базы. Со своей стороны, РФ берёт на себя ответственность за обеспечение противовоздушной обороны и охрану прилегающей акватории Красного моря.

Подписав договор, Судан подтвердил своё согласие на то, что выделенные земельные участки и построенные на них объекты становятся собственностью Российской Федерации. Более того, в случае совершения правонарушения на территории республики , российские военнослужащие будут нести ответственность только по российским законам.

Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане создаст в Красном море район ограниченного доступа, в который не сможет проникнуть ни один потенциальный противник без риска понести невосполнимые потери.